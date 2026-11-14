LIVE Sci alpino, Slalom femminile Levi 2026 in DIRETTA: le giovani azzurre provano a farsi largo, assente Shiffrin

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom femminile di Levi, secondo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino 2026/2027. Dopo il weekend inaugurale sul pendio di Soelden il Circo Bianco torna protagonista in Finlandia con la prima gara tra i pali.

Grande incertezza in questo primo slalom stagionale, con diverse atlete che puntano al primo successo. L’assenza di Mikaela Shiffrin, la quale ha annunciato che tornerà in gara tra i pali direttamente a Killington, apre a diversi scenari. Per la vittoria si preannuncia una bagarre bellissima tra le due svizzere Camille Rast e Wendy Holdener, e le talentuose Emma Aicher e Lara Colturi, entrambe a podio nella passata stagione.

Attenzione a non dimenticare Paula Moltzan, Sara Hector e Zrinka Ljutic che partono un gradino indietro ma possono far saltare il banco sulla neve finlandese. Sarà al cancelletto di partenza Petra Vlhova, la quale cerca un’autentica impresa per mantenere vivo il duopolio con Shiffrin a Levi: dal 2015 solamente la slovacca e l’americana si sono imposte su questo pendio.

L’Italia si presenta ai nastri di partenza con diverse giovani che provano a farsi strada in Coppa del Mondo. La punta della spedizione azzurra è Lara Della Mea, seguita dal rientro di Marta Rossetti e da Martina Peterlini. Il gruppo delle giovani è capitanato da Anna Trocker, la quale vuole continuare il proprio percorso di crescita dopo l’ottima stagione conclusa con due titoli juniores. Insieme a lei cercano la qualificazione alla seconda manche anche Giulia Valleriani, Alice Pazzaglia, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli e Beatrice Sola.

La prima manche è in programma alle 10.00, orario italiano, mentre la seconda scatterà dalle 13.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Levi con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!