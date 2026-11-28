Coppa del Mondo
LIVE Sci alpino, Gigante femminile Killington 2026 in DIRETTA: tornano Goggia e Shiffrin, i pettorali di partenza
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Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del gigante femminile in programma a Killington (Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027: la prima manche si disputerà alle ore 15.30 italiane, con la seconda run prevista a partire dalle ore 18.30 italiane.
In casa Italia sono ben 11 le convocate per la gara odierna tra le porte larghe, ovvero Sofia Goggia, Laura Pirovano, Marta Bassino, Lara Della Mea, Asja Zenere, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Sophie Mathieu, Ilaria Ghisalberti, Anna Trocker, Emilia Mondinelli.
La classifica di specialità vede in testa, dopo il gigante di Soelden, la statunitense Paula Moltzan, prima con 100 punti, con la padrona di casa che oggi punterà al bis, ma dovrà guardarsi dall’albanese Lara Colturi, seconda a quota 80, e dalla tedesca Emma Aicher, terza con 60. La miglior azzurra è Asja Zenere, quinta a quota 45.
In graduatoria generale di Coppa del Mondo, invece, dopo le prime gare stagionali, comanda l’albanese Lara Colturi, in testa con 260 punti, davanti alla teutonica Emma Aicher, seconda a quota 192, mentre la svedese Sara Hector insegue in terza posizione a quota 150. La prima delle italiane è Lara Della Mea, 12ma a quota 53.
Il gigante femminile in programma a Killington (Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027, prenderà il via alle ore 15.30 con la prima manche (seconda run dalle ore 18.30): OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 15.10, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!