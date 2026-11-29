Coppa del Mondo
LIVE Sci Alpino, Gigante Copper Mountain 2026 in DIRETTA: torna Odermatt, quale versione di Vinatzer? La startlist
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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del gigante maschile di Copper Mountain (Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027. La prima manche si disputerà alle ore 18.00 italiane, con la seconda run prevista a partire dalle ore 21.00.
Sette gli azzurri in gara: Alex Vinatzer, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni, Filippo Della Vite, Luca De Aliprandini, Tobias Kastlunger e Simon Talacci.
Dopo il gigante inaugurale di Sölden, la classifica di specialità vede in testa il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen con 100 punti, davanti agli elvetici Loic Meillard, secondo a quota 80, e Marco Odermatt, con 60 punti. Il gardenese Alex Vinatzer è settimo a 36 punti.
La classifica generale di Coppa del Mondo, invece, vede al comando sempre il classe 2000 carioca, con 200 punti, seconda piazza, anche in questa graduatoria, per Meillard, con 151 punti, terzo il norvegese Timon Haugan a quota 113 punti. Il primo in casa Italia è Vinatzer, con 81 punti.
Il gigante maschile di Copper Mountain (Stati Uniti), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027, prenderà il via alle ore 18.00 con la prima manche (seconda run alle ore 21.00): OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 17.40, con la cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Buon divertimento!