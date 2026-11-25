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Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale della partita tra Savino Del Bene Scandicci e Turan Tovuz, valevole per la prima giornata della Pool D di CEV Champions League di volley femminile. Le toscane apriranno dunque la loro stagione europea in casa, affrontando le azere, approdate alla fase a gironi dopo aver superato i turni di qualificazione.

La Savino Del Bene si è ormai affermata tra le realtà più consolidate della CEV Champions League: nelle ultime due edizioni, la squadra fiorentina ha raggiunto le Final Four in entrambe le occasioni, spingendosi, nel 2025, fino all’ultimo atto nel derby italiano, perso in tre set, contro l’Imoco Conegliano. Le toscane, che puntano ancora a raggiungere le fasi finali della competizione come negli scorsi anni, arrivano all’esordio europeo con ben sei vittorie nelle ultime otto partite di campionato, di cui le ultime due consecutive, ottenute contro Busto Arsizio e Brescia. In quest’ultimo incontro, le toscane hanno domato le Leonesse, trionfando in tre set, nonostante nell’ultimo parziale le ragazze di coach Marco Gaspari abbiano leggermente sofferto, trovandosi sotto 13-16. Le scandiccesi sono comunque riuscite a rimontare, trascinate dalla solita Kiera Van Ryke, migliore marcatrice con 20 punti, che ha messo il sigillo sul match con una parallela vincente. A fare realmente la differenza è stata però l’efficacia del sistema difensivo delle toscane, con Caterina Bosetti, eletta MVP del match grazie a un’eccezionale prova in seconda linea, e un muro particolarmente solido, che ha portato ben 13 punti, di cui 8 di Linda Nwakalor.

Dall’altra parte della rete ci saranno le azere, alla prima partecipazione nel massimo torneo continentale. Le campionesse d’Azerbaigian hanno staccato il pass per la fase a gironi dopo aver superato il turno preliminare. La compagine di Tovuz ha infatti prima eliminato le campionesse di Croazia dell’HAOK Mladost al secondo turno, per poi approdare definitivamente ai gironi grazie al successo al terzo turno contro le campionesse di Bulgaria del Marica. Mattatrice dei turni di qualificazione è stata la schiacciatrice azera Yelizaveta Ruban, che tra l’altro ha anche militato nella Savino Del Bene nella stagione 2017-2018, autrice di ben 58 punti. Dopo il trionfo nella Yüksək Liqa (ovvero il campionato azero) dello scorso anno, la squadra di Tovuz è partita in quarta nell’edizione di questa stagione, imponendosi senza concedere neanche un set contro Murov AZ Terminal e Naxçivan.

Il principale terminale offensivo della compagine scandiccese è ovviamente Kiera Van Ryk. L’opposta canadese, arrivata quest’anno da Shanghai, è la seconda miglior realizzatrice e miglior battitrice della Serie A1, con ben 200 punti messi a referto, di cui 19 ace. Un’altra certezza per le toscane è la centrale serba Maja Aleksic: in campionato ha realizzato fin qui 33 muri vincenti, seconda migliore giocatrice in questa statistica dopo Anna Danesi. Il suo ruolo sarà fondamentale in questa partita, sia nel limitare il coinvolgimento delle centrali azere (punto su cui coach Gaspari si è soffermato in settimana), sia nella sfida a muro contro la centrale cinese Yang Hanyu. A garantire equilibrio alla squadra ci penserà Caterina Bosetti, reduce da un ottimo periodo di forma, capace sia di dare qualità alla manovra offensiva, sia di rendere più solida la seconda linea, aiutando in ricezione. Non dovrebbe essere del match Avery Skinner, alle prese con alcune problematiche fisiche che la terranno lontana dai campi ancora per qualche giorno. Per le azere uno dei principali riferimenti offensivi è rappresentato dalla già citata Yelizaveta Ruban, che ha militato tra le fila di Scandicci nella stagione 2017-2018, quando era conosciuta come Samadova (cognome assunto in seguito all’ottenimento della cittadinanza azera). La schiacciatrice è stata la quinta miglior realizzatrice dei turni preliminari di Champions League, con 58 punti messi a referto. Una delle migliori armi offensive delle ragazze di coach Ziya Rajabov è senza dubbio l’asse asiatico, formato dalla palleggiatrice sudcoreana Lee Da-Yeong e dalla già citata centrale cinese Yang Hanyu. In particolare quest’ultima, grazie ai suoi 198 centimetri, potrebbe rappresentare un problema per le scandiccesi, sia sfruttando l’intesa con Lee per chiudere con dei primi tempi, sia cercando di incidere a muro (ha messo a segno ben 12 muri vincenti nelle qualificazioni europee). Infine, attenzione a Kenia Carcacés, schiacciatrice cubana classe 1986, che vanta una lunga esperienza internazionale e diversi trascorsi nel campionato italiano, dove ha vestito, tra le altre, le maglie di Vallefoglia e Novara.

La partita si giocherà al Pala BigMat di Firenze, con l’inizio confermato per le ore 18.30. Per non perdervi neanche un aggiornamento potete seguire la partita qui con noi su OA Sport, tramite la Diretta Live testuale. Vi aspettiamo!