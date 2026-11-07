LIVE Scandicci-Milano, A1 volley femminile in DIRETTA: sfida d’alta classifica

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Savino del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano, valida per la nuova giornata della Serie A1 di pallavolo femminile, con le toscane e le meneghine che si affrontano in una sfida di altissima classifica e di livello pazzesco: parliamo di una delle partite più belle del nostro volley.

Partendo dalle padrone di casa, Scandicci ha totalizzato quattro vittorie e due sconfitte nelle prime sei partite di campionato: le toscane hanno perso contro Chieri e Vallefoglia per 3-2, nelle prime due giornate, per poi riprendersi battendo Macerata per 3-1, Firenze per 3-0, Novara per 3-2 e Bergamo per 3-0, senza dimenticare la Supercoppa persa per 3-0 contro Conegliano.

La partenza di Milano, invece, è stata semplicemente impeccabile: la squadra del neo allenatore Gianlorenzo Blengini ha vinto le prime sei partite del campionato senza neanche concedere un punto agli avversari, arrivando al big match contro Scandicci a punteggio pieno. La Numia ha battuto 3-0 Firenze, 3-1 Macerata, 3-0 Novara, 3-0 Bergamo, 3-0 Busto Arsizio e 3-0 Consolini.

Il match tra Scandicci e Milano inizierà alle 20.30 e verrà disputato al Pala BigMat. I giudici di gara saranno Giuseppe Curto come primo, Ubaldo Luciani come secondo e Yuri Armelani come assistente al videocheck. Potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!