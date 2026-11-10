LIVE Roma-Servette, Champions League calcio femminile in DIRETTA: serve vincere per tornare a sperare

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Roma-Servette, Champions League calcio femminile 2027 in DIRETTA, giallorosse con un solo risultato a disposizione.

Le giallorosse di Gianpiero Piovani ritornano davanti al proprio pubblico romano per una sfida sostanzialmente fondamentale nella corsa alla qualificazione agli spareggi. La Roma arriva alla partita europea con appena un punto ottenuto nelle prime tre sfide. Dopo lo 0-0 nel debutto contro l’OH Leuven, le capitoline hanno subito due brutte sconfitte contro avversarie di altissimo livello: il pesante 6-0 casalingo contro il Barcellona e il 2-0 in casa del Chelsea. Le giallorosse devono ancora realizzare la prima rete in questa fase del torneo e hanno bisogno di un successo per rilanciare le proprie grandi ambizioni.

Completamente opposto il rendimento in Serie A, dove la formazione di Piovani ha ottenuto sei vittorie nelle prime sei sfide. Nell’ultima partita è arrivato un netto 4-0 sul campo del Como, siglato dai gol di Oliviero, Rieke, Pilgrim e Giugliano. Proprio la capitana giallorossa rappresenta uno dei principali punti di riferimento di una rosa chiamata a trasferire anche sul terreno europeo la brillantezza mostrata in campionato.

Il Servette si presenta a Roma con tre punti in classifica, ottenuti grazie al sorprendente 5-1 inflitto all’OH Leuven nell’ultima partita. Le svizzere del tecnico Cristian Toro, trascinate anche dall’azzurra Gloria Marinelli, hanno reagito alle grosse sconfitte contro Lione e HB Koge. La rosa elvetica ha però già subito 14 gol in tre sfide europee.

I precedenti pendono per la Roma, che nella stagione 2024-2025 eliminò proprio il Servette nelle qualificazioni alla Champions League, vincendo per 3-1 all’andata e per 7-2 al ritorno. Questa volta i tre punti hanno un’importanza ancora più forte, considerando che nelle ultime due tappe le giallorosse dovranno affrontare il Benfica e il Real Madrid.

Probabili formazioni

Roma (4-4-2): Baldi; Thøgersen, Oladipo, Ottey, Oliviero; Bergamaschi, Rieke, Greggi, Pellegrino Cimò; Corelli, Giugliano. All. Piovani.

Servette (4-4-2): Weimar; Simon, Muratović, Nakkach, Bourma; Marinelli, Hernández, Serrano, Marchão; Karchouni, Sobal. All. Toro.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Roma-Servette, Champions League calcio femminile 2027: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento!