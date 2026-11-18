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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Pro Recco-AN Brescia, Champions League pallanuoto 2027, ultima chiamata per il Brescia per continuare la sua avventura in Champions mentre la Pro Recco è la favorita.

Alla piscina comunale di Sciorba di Genova va in sfida uno dei grandi classici della pallanuoto nostrana ovvero Pro Recco contro Brescia, con dei punti pesanti in palio nella corsa alla qualificazione ai quarti di finale del massimo torneo continentale.

La Pro Recco dell’allenatore Sandro Sukno vuole subito riscattare la sconfitta per 16-14 subita in casa dei serbi del Radnicki, risultato che ha bloccato il percorso praticamente perfetto dei campioni d’Italia nel torneo. I liguri occupano attualmente la seconda piazza del gruppo B con sei punti, tre in meno della rosa serba. Una vittoria contro Brescia rappresenterebbe un passo cruciale verso la qualificazione e consentirebbe di continuare a inseguire il primo posto nel girone.

Dall’altra parte c’è l’AN Brescia del tenico Alessandro Bovo, terza in classifica provvisoria con tre punti e reduce dal primo successo europeo stagionale ottenuto in Romania contro il CSM Oradea per 17-15. La rosa lombarda proverà a mettere in difficoltà i famosi rivali, cercando di prendersi la rivincita dopo la sconfitta per 16-13 subita nel match di andata disputata appena lo scorso 6 ottobre. Per i bresciani si tratta di una sfida estremamente importante anche per mantenere vive le speranze di qualificazione.

Entrambe le rose arrivano a questa tappa dopo due netti successi nel campionato italiano. La Pro Recco ha travolto l’Iren Genova Quinto per 22-6, trascinata dai cinque gol di Andrea Mladossich, mentre l’AN Brescia ha sconfitto la Roma con il punteggio finale di 18-9. I due team condividono inoltre la vetta della Serie A1 a punteggio pieno, confermando il loro ruolo di assolute protagoniste della pallanuoto del Bel Paese.

Queste le due rose:

PRO RECCO: Nicosia, Mladossich, Granados, Cannella, Patchaliev, Gianazza, Presciutti, Zalanki, Iocchi Gratta, Buric, Condemi, Carnesecchi, Bijac, Cassia. All. Sandro Sukno.

AN BRESCIA: Massenza Milani, Del Basso, Rouwenhorst, Lodi, Ferrero, Popadic, Guerrato, Cutajar, Alesiani, Leinweber, De Simone, Giri, Foresti, Corrente. All. Alessandro Bovo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Pro Recco-AN Brescia, Champions League pallanuoto 2027: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 20:30. Buon divertimento!