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40-A Risposta micidiale di Patten con il dritto lungolinea, il tedesco al servizio può fare poco.

40-40 Smash vincente di Krawietz.

30-40 Larga la risposta di Patten, resta un set point alla Gran Bretagna.

15-40 Questa volta è lungo il pallonetto di Patten.

Seconda palla.

0-40 Patten risponde con il dritto vincente.

Seconda palla.

0-30 Skupski si unisce alla festa del compagno, lob vincente anche per lui.

0-15 Lob straordinario di Patten.

Seconda.

5-2 Servizio vincente di Skupski. La Gran Bretagna annulla quattro palle break e ipoteca il primo set. Krawietz al servizio.

Seconda palla.

A-40 Puetz sfiora la risposta vincente con il rovescio lungolinea, ma la palla è lunga anche se di poco.

40-40 Patten appoggia lo smash, Puetz non controlla comunque il colpo che è troppo largo per restare in campo.

40-A Il nastro condiziona il dritto di Skupski che manda fuori il dritto, quarta palla break.

Seconda palla.

40-40 Ancora una prima vincente sulla palla break.

40-A Krawietz s’inserisce a rete e chiude la volée.

40-40 Ace di Skupski!

30-40 In rete lo smash di Puetz che vanifica un punto praticamente fatto.

15-40 Risposta vincente di dritto di Krawietz.

Seconda che può far male.

15-30 Perde il controllo del dritto il britannico al servizio.

15-15 In rete il dritto in cross di Skupski.

15-0 Prima vincente per il due volte campione Slam quest’anno.

4-2 Non passa la risposta britannica. Skupski torna al servizio.

40-15 Ancora una prima vincente del tedesco.

30-15 Vola via la risposta di Patten.

Seconda.

15-15 Pasticcio a rete di Krawietz, non passa la sua volée.

15-0 Prima vincente di Puetz.

4-1 Prima vincente di Patten. Dopo la pausa Puetz ritornerà dove prima ha avuto parecchie difficoltà.

40-15 Lungo il passante di dritto lungolinea di Patten.

40-0 In rete la risposta di Puetz.

Seconda palla.

30-0 Ace al centro di Patten.

15-0 Scambio pazzesco, Skupski lo chiude con lo smash comodo.

In rete la prima britannica.

3-1 Stop volley perfetta di Puetz. Patten torna al servizio.

40-0 Larga la risposta di Patten.

30-0 Puetz non sbaglia lo smash.

Let, si ripete la prima.

15-0 Prima vincente di Krawietz.

3-0 Guardia vincente a rete di Patten. Dopo la pausa Krawietz esordirà al servizio.

40-15 Prima vincente di Skupski.

30-15 I miracoli di Patten non bastano, è di Krawietz la volée vincente.

30-0 Smash vincente di Patten.

15-0 Guardia a rete di Patten.

2-0 Puetz serve la prima ma spara fuori il dritto al volo, break dei britannici che possono confermare il vantaggio con il servizio di Skupski.

40-A Ancora un’ottima risposta di Patten, Krawietz non riesce ad intervenire a rete.

40-40 Prima vincente per annullare anche la seconda palla break.

40-A Risposta vincente di dritto di Patten.

Ancora seconda.

40-40 Larga la risposta di Skupski.

Seconda palla.

40-A Il nastro colpito da Skupski condiziona la volèe di Krawietz.

40-40 Patten chiude con lo smash dopo l’ottima risposta del compagno.

A-40 Puetz passa con il dritto diagonale.

In rete la prima palla.

40-40 Skupski risponde con il rovescio lungolinea, in rete il colpo successivo di Puetz.

Seconda.

40-30 Ace al centro di Puetz.

30-30 Guardia a rete di Krawietz.

15-30 Prima vincente del tedesco.

0-30 Incredibile, ancora doppio fallo di Puetz.

Ancora seconda.

0-15 Doppio fallo anche per il tedesco.

Seconda palla.

1-0 Prima vincente del trentenne britannico. Puetz al servizio.

A-40 Non passa la risposta di Puetz.

In rete la prima.

40-40 Prima vincente di Patten per annullare la palla break.

30-40 In rete la volée di Skupski.

30-30 Il nastro porta via il ricamo di Krawietz.

Ancora seconda.

15-30 Risposta incisiva di Puetz, lunga la volée di Skupski.

In rete la prima.

15-15 Prima vincente per rimediare all’errore.

0-15 Il britannico parte con un doppio fallo.

Seconda per Patten.

Inizia il match

14.06 Termina il warm-up, si comincia!

14.03 Continua il riscaldamento, ormai ci siamo.

14.00 I britannici hanno vinto il sorteggio e hanno deciso di servire, sarà Patten ad aprire il match.

13.57 Krawietz ha perso due partite in Davis, Puetz soltanto una: come detto, però, insieme non hanno mai preso.

13.55 Le due coppie entrano in campo!

13.52 Difficile dire chi sia la coppia favorita tra le due che stanno per scendere in campo: l’intesa di Krawietz e Puetz potrebbe fare la differenza, con i tedeschi che non hanno mai perso una partita in Coppa Davis. Lo stesso vale per i britannici che hanno giocato solo due match.

13.48 La Gran Bretagna è avanti 6-4 nelle sfide di doppio contro la Germania.

13.45 Manca sempre meno all’ingresso in campo delle due coppie che ci regaleranno un doppio di altissimo livello.

13.42 Questa potrebbe essere l’ultima partita in carriera per Tim Puetz che da diversi mesi ha annunciato il ritiro alla fine di questa stagione con Krawietz che si unirà a Mate Pavic. Il tedesco, prima di ritirarsi, giocherà il doppio agli Australian Open con Yannick Hanfamann.

13.40 Parliamo di due coppie formidabili, con i tedeschi che giocano insieme ormai da diversi anni mentre i britannici solo in Davis.

13.38 Sono state confermate le due coppie, che hanno già iniziato a riscaldarsi nella sala antecedente l’ingresso in campo.

13.36 La squadra vincitrice di quest’ultima sfida affronterà la vincitrice tra Spagna e Austria, con i primi nettamente favoriti rispetto ai secondi.

13.33 Le coppie diramate dai due capitani delle rispettive nazionali, come sappiamo, sono Patten/Skupski per la Gran Bretagna e Krawietz/Puetz per la Germania: non dovrebbero esserci cambi di formazione, visto il livello altissimo delle due coppie, ma ovviamente aspettiamo la conferma.

13.30 La giornata è iniziata con la vittoria di Norrie per 2-1 contro Struff, con il britannico che ha portato alla sua nazionale il vantaggio provvisorio.

13.28 Zverev ha battuto, come volevasi dimostrare, il britannico Arthur Fery e ha pareggiato i conti tra Gran Bretagna e Germania. Manca poso al doppio decisivo del tie, chi vince passa in semifinale

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra i britannici Henry Patten e Neal Skupski e tra i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, valido per il doppio decisivo per i quarti di finale di Coppa Davis tra Gran Bretagna e Germania, con Alexander Zverev che ha appena pareggiato i conti battendo abilmente Arthur Fery.

La giornata è iniziata con il successo sofferto di Cameron Norrie a sfavore di Jan-Lennard Struff che è stato costretto ad arrendersi al terzo set di un match comunque equilibrato ma meritatamente vinto dal tennista che in passato ha fatto parte anche dei migliori dieci tennisti del mondo. La palla passa al doppio decisivo con due coppie sfavillanti pronte a darsi battaglia fino all’ultimo punto.

Mentre Krawietz e Puetz sono una coppia ben consolidata ormai da diversi anni, Patten e Skupski sono soliti giocare insieme solo in Coppa Davis avendo avuto nel corso delle loro carriere diversi partner: mentre il primo è solito giocare con il finlandese Harri Heliovaara, il secondo questa stagione ha vinto ben due slam con lo statunitense Christian Harrison.

Il match tra Patten/Skupski e Krawietz/Puetz verrà disputato al BolognaFiere e varrà la semifinale di Coppa Davis contro una nazionale tra Spagna e Austria, con gli iberici di David Ferrer nettamente favoriti. Potrete seguire il doppio decisivo di Gran Bretagna-Germania con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!