LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, Eurolega basket in DIRETTA: con Banchi la svolta?

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Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas, valevole per l’undicesima giornata della stagione regolare di Eurolega. I meneghini, reduci dal cambio in panchina che ha portato al ritorno di Luca Banchi alla guida della squadra, hanno bisogno di una vittoria per provare a risalire la classifica del più importante torneo continentale. Sulla loro strada i lituani dello Zalgiris, che attualmente navigano in zona play-off.

Il momento dell’Olimpia è tutt’altro che positivo: in Europa è arrivata una sola vittoria, ovvero il derby italiano contro la Virtus Bologna, deciso dal buzzer beater di Devon Hall che ha fissato il punteggio sull’87-85. Durante l’ultima giornata di Eurolega, i meneghini sono stati sconfitti da una delle compagini più in forma della regular season, il Valencia. La sconfitta per 73-84 contro i levantini è costata la panchina a coach Peppe Poeta, che è stato esonerato il giorno dopo il match. Nell’incontro successivo, vinto per 88-86 contro Trento, la squadra è stata guidata dall’assistente Marco Ramondino, che è stato nominato allenatore ad interim. Per il match di oggi è stato già scelto il nuovo allenatore, che tenterà di risollevare la squadra: si tratta di Luca Banchi, attuale CT della nazionale italiana e già allenatore di Milano dal 2013 al 2015.

A differenza del team milanese, i campioni di Lituania si trovano in una buona posizione in classifica: al momento occupano la decima posizione, con sei vittorie e quattro sconfitte all’attivo. La compagine di Kaunas viene da quattro vittorie consecutive in Europa, con l’ultimo successo arrivato a Istanbul contro il Besiktas per 67-83. Per i meneghini sarà una prova complicata soprattutto per quanto riguarda la lotta sotto le plance: i lituani sono infatti i migliori rimbalzisti finora in Eurolega, con una media di 40.1 rimbalzi a partita, di cui 13.0 offensivi e 27.1 difensivi. Gran parte del merito va attribuita a uno dei principali punti di riferimento della squadra, ovvero l’ex NBA Jonas Valanciunas (12.1 punti e 8.4 rimbalzi di media).

Come sempre la compagine milanese punterà sulla fisicità di Moses Wright: il centro statunitense è il miglior realizzatore dell’Olimpia nella competizione continentale con i suoi 12.1 punti di media, oltre ai 5.5 rimbalzi che, contro i lituani, potrebbero essere ancora più importanti. Tra le principali soluzioni offensive dei lombardi c’è anche RJ Cole, autore finora di 9.3 punti di media. Anche Devon Hall sarà fondamentale: la guardia americana è infatti il miglior assistman della squadra, grazie ai 4 passaggi vincenti totalizzati a partita. Occhio anche a Leandro Bolmaro, che ha recuperato dai crampi che l’avevano costretto ad uscire nel match contro il Valencia, in cui è risultato il miglior realizzatore e rimbalzista dei meneghini con 16 punti e 5 rimbalzi. I lituani invece potranno contare su uno dei migliori attaccanti della lega, ovvero Carsen Edwards. Lo statunitense è il sesto miglior marcatore della regular season con 153 punti messi a referto (15.3 di media). Sotto canestro agirà Jonas Valanciunas: dopo 14 stagioni in NBA, il centro lituano è tornato in patria e al momento è il miglior rimbalzista del campionato con 84 rimbalzi (8.4 di media), di cui 22 offensivi. A completare il quadro offensivo dei campioni di Lituania ci sono Azuolas Tubelis (11.6 punti e 5.7 rimbalzi a partita) e Sterling Brown (10.6 punti di media).

Il match si giocherà all’Unipol Forum di Milano, con l’avvio previsto per le ore 20.30. Per non perdervi neanche un aggiornamento potete seguire la Diretta Live testuale della partita qui su OA Sport. Vi aspettiamo!