LIVE Olimpia Milano-Valencia, Eurolega basket in DIRETTA: serve una vittoria per provare la risalita

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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match Olimpia Milano-Valencia, valido per la decima giornata della regular season dell’Eurolega basket 2026/2027. La squadra meneghina è chiamata a una reazione dopo aver perso le ultime sette partite disputate nella competizione.

Il team allenato da Giuseppe Poeta si trova al penultimo posto della classifica nel massimo torneo continentale e, dopo le sconfitte della scorsa settimana con Panathinaikos e Olympiacos, seppur dignitose (80-75 la prima, 84-78 la seconda), ha bisogno di un risultato positivo per interrompere la striscia negativa.

Per l’Olimpia sarà fondamentale che si riconfermino sugli stessi livelli delle ultime partite R.J. Cole e Marko Guduric, tra i più positivi in questo inizio di stagione travagliato. Anche Moses Wright nell’ultima sfida contro gli ellenici ha dato buone risposte e potrebbe essere un valore aggiunto per la formazione milanese.

Situazione completamente diversa per Valencia, che attualmente è al quarto posto nella classifica della regular season, con sei vittorie e tre sconfitte. La squadra spagnola vede in Kevin Punter, Joel Parra, Justin Robinson e Dario Brizuela i propri punti di forza.

Il match tra Olimpia Milano e Valencia si giocherà all’Unipol Forum di Milano e avrà inizio alle ore 20.30. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata, buon divertimento!