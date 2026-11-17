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Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale della partita tra Olimpia Milano e Stella Rossa di Belgrado, valevole per la dodicesima giornata della regular season di Eurolega. I meneghini, che stanno cercando di svoltare grazie al ritorno in panchina di Luca Banchi, ospitano una delle compagini più ostiche della massima competizione continentale.

Il percorso dell’Olimpia in questa stagione europea è sin qui sottotono: solo una vittoria, ottenuta nel derby italiano contro la Virtus, a fronte di ben dieci sconfitte, l’ultima delle quali è arrivata in casa contro i lituani dello Zalgiris Kaunas per 83-86. Nel match contro i campioni di Lituania, prima tappa del nuovo corso targato Banchi-bis, i lombardi hanno comunque disputato una prova di carattere, partendo meglio degli avversari nel primo quarto (25-18), ma subendo pian piano la rimonta dello Zalgiris, che a cinque minuti dalla fine del quarto periodo era a +17. I meneghini però si sono rifatti sotto e hanno avuto addirittura una possibilità di portare l’incontro all’overtime: la tripla di Pippo Ricci allo scadere però, dopo aver sbattuto sul tabellone e aver toccato il ferro, non è andata a segno. Da segnalare comunque la buona prova di Marko Guduric, miglior marcatore dei suoi con 20 punti (con 6/9 dalla lunga distanza),4 rimbalzi e 2 assist. Bene anche Leandro Bolmaro, che ha totalizzato 12 punti, tutti quanti negli ultimi quattro minuti dell’ultimo parziale, tra cui la tripla del -3 finale a meno di due secondi dalla sirena. L’argentino però ha sbagliato anche due liberi durante l’ultimo minuto, che potevano risultare estremamente importanti per il verdetto finale. La scorsa domenica i meneghini hanno trovato in campionato la prima vittoria della nuova gestione Banchi, trionfando 70-83 in casa di Udine, grazie ad un ottimo ultimo quarto, terminato con un parziale di 24-12 per i lombardi.

I serbi navigano in acque decisamente più calme dei padroni di casa: dopo le prime undici giornate infatti, i belgradesi hanno portato a casa ben sette vittorie. Nell’ultima giornata del massimo torneo continentale, i biancorossi sono stati sconfitti in casa degli spagnoli del Real Madrid, con un netto 105-84. Determinante è stato il primo quarto, terminato con un parziale di 38-20 in favore dei Blancos. I belgradesi sono poi riusciti a frenare leggermente la potenza offensiva delle Merengues, ma hanno anche tirato parecchio male, concludendo con uno scarso 45.7% da due. Tra i serbi hanno spiccato le prestazioni di Tyson Carter (18 punti, 3 assist e 1 recupero) e di Jordan Nwora (12 punti, 4 rimbalzi, 1 assist e 1 recupero). Come Milano, anche la Stella Rossa ha giocato questa domenica: nell’ottava giornata di Lega Adriatica i serbi hanno sconfitto gli sloveni del Cedevita Olimpija per 94-83.

La principale soluzione offensiva dell’Olimpia in questa regular season è Moses Wright, miglior realizzatore e rimbalzista della squadra con 11.5 punti e 5.3 rimbalzi di media. La sua potenza fisica sotto canestro potrebbe rivelarsi un’arma preziosa contro i serbi, che fanno della loro fisicità uno dei principali punti di forza. Importante anche il contributo di Devon Hall: con la sua capacità di organizzare le azioni di gioco, lo statunitense è il miglior assistman dei meneghini, con 3.9 passaggi vincenti a partita, oltre a 9.4 punti di media. I giocatori più in forma dei lombardi sono sicuramente Marko Guduric e Leandro Bolmaro. Il primo, reduce dalla già citata buona partita con lo Zalgiris, viaggia a 9.5 punti, 2 rimbalzi e 1.9 assist di media, rappresentando una grande soluzione soprattutto per i tiri dell’arco. Il secondo, dopo essere rientrato da un piccolo problema fisico rimediato nel match contro il Valencia, ha dimostrato che, quando è in condizione e quando ha la mano calda, può essere pericoloso sia dalla media che dalla lunga distanza. Protagonista della Stella Rossa dal punto di vista offensivo è Jordan Nwora, miglior marcatore e rimbalzista della squadra con una media di 14.7 punti e 5.3 rimbalzi. In quest’ultimo fondamentale, i serbi trovano uno dei principali punti di forza: sono infatti, compreso Nwora, cinque i giocatori dei belgradesi che catturano più di 3 rimbalzi a partita. Tra questi c’è anche Chima Moneke, autore di 4.6 rimbalzi a partita, oltre a 9.6 punti. Altra pedina fondamentale dei serbi è Chris Jones: il playmaker americano ha il compito di amministrare il gioco dei belgradesi, portando alla squadra 5.4 assist ogni match.

La partita si giocherà all’Unipol Forum di Milano, con la palla a due prevista per le ore 20.30. Per non perdervi neanche un aggiornamento potete seguire la Diretta Live del match qui su OA Sport. Vi aspettiamo!