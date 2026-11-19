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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Olimpia Milano e il Fenerbahce Istanbul, valido per la tredicesima giornata dell’Eurolega, competizione nella quale la squadra meneghina cerca ancora di rialzarsi viste le sole due vittorie trovare nelle prime dodici partite: uno storico pessimo, per quelle che erano le ambizioni dell’Armani all’inizio della stagione.

Milano, con il cambio in panchina che c’è stato nelle ultime settimane, con Luca Banchi che è subentrato all’esonerato Giuseppe Poeta, qualcosa sembra essere cambiato visto che è arrivata la seconda vittoria dopo una striscia lunghissima di sconfitte nella competizione europea: l’Armani, dopo nove disfatte di fila, ha ritrovato il successo per 91-77 contro lo Stella Rossa.

Per quanto riguarda il Fenerbahce, la stagione europea è completamente opposta visto che nelle prime dodici partite sono arrivate otto vittorie e solo quattro sconfitte che portano la fortissima squadra turca al terzo posto della classifica e saldamente in zona play off. Per Milano non sarà facile trovare la seconda vittoria di fila, vista l’importanza della squadra avversaria, nonostante la squadra di Banchi giochi in casa.

Il match tra Olimpia Milano e Fenerbahce Istanbul inizierà alle 20.30 e verrà disputato all’Unipol Forum del capoluogo lombardo. Potrete seguire l’intera partita con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!