LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: la sfida di cartello della giornata

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra l’Igor Gorgonzola Novara ed Antonio Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano, partita valevole per l’ottava giornata della Lega Volley Femminile Serie A1 2026/2027.

Nel turno infrasettimanale del massimo campionato italiano va in scena il big match tra le piemontesi e le venete. Test importante per entrambe le squadre con le Zanzare che provano a mandare un messaggio al campionato contro le campionesse d’Italia.

Un avvio di stagione non semplice per Novara che deve ancora trovare la giusta alchimia. In Estate la squadra piemontese ha cambiato allenatore con l’arrivo di Massimo Barbolini ed ha subito un cambiamento importante in attacco, con lo spostamento di Tatiana Tolok in quattro e l’ingresso di Kaja Grobelna nel ruolo di opposto. Fino ad ora le Zanzare hanno faticato nei big match perdendo nettamente contro Milano e venendo sconfitte al tie-break sia da Scandicci che da Bergamo.

L’Imoco Conegliano ha iniziato l’anno come aveva finito quello precedente: vincendo. La squadra di Daniele Santarelli è ancora imbattuta in questa stagione, dove in campionato non ha ancora concesso neppure un set alle avversarie. Le Pantere hanno vinto anche il primo titolo dell’anno battendo 3-1 Scandicci e conquistando la Supercoppa.

L’incontro tra Novara e Conegliano è in programma alle 20.30 al PalaIgor di Novara. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!