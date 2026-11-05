LIVE Musetti-Van Assche, ATP Parigi 2026 in DIRETTA: toscano chiamato a una conferma, il francese vuole la rivincita

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Luca Van Assche, partita valevole per gli ottavi dell‘ATP Master 1000 di Parigi 2026. Il tennista toscano cerca un’ulteriore conferma in questo strepitoso finale di stagione dopo il successo a Lione e la vittoria contro il numero uno del mondo.

Musetti è uno degli uomini più in forma di questa stagione sul cemento indoor europeo. Il tennista italiano, a sorpresa, ha ritrovato il proprio miglior tennis al termine di una delle stagioni più complicate della carriera. Nelle ultime settimane il carrarino ha trionfato nell’ATP 250 di Lione, tornando ad alzare un trofeo dopo oltre 4 anni, ed ha raggiunto gli ottavi a Vienna con una buona vittoria contro Frances Tiafoe mandando segnali chiari a tutto il circuito.

A Parigi, nell’ultimo Master 1000 stagionale, Musetti è stato sorteggiato in una zona di tabellone ricca di insidie e per nulla semplice. L’italiano ha esordito contro il polacco Hubert Hurkacz, cliente estremamente pericoloso su questa superficie, vincendo con un doppio 7-6 e regalandosi la sfida al numero 1 del mondo. Contro Alexander Zverev il toscano ha giocato una partita perfetta e terminata 7-6, 6-2.

L’avversario odierno è Luca Van Assche, numero 47 del ranking ATP. Il francese è cresciuto molto nel corso di questa stagione, alzando il livello sia al servizio, dove raccoglie molti più punti diretti rispetto a qualche mese fa, che con il dritto. In questo torneo Van Assche ha sconfitto Mariano Navone (6-3, 7-5) e Learner Tien (7-6, 6-4) in due ore e due minuti di gioco.

Tra i due giocatori c’è un precedente freschissimo disputato due settimane fa a Lione. Nei quarti del torneo francese Musetti ha avuto la meglio per 7-6, 6-7, 6-4 in una maratona durata tre ore e trentaquattro minuti. In quella partita i servizi hanno fatto la differenza per oltre due ore e mezza fino all’inizio del terzo, dove la qualità del match è leggermente calata a causa dei crampi che hanno colpito entrambi i tennisti.

L’incontro tra Musetti e Van Assche è il terzo in programma sul campo centrale dell’ATP Masters 1000 di Parigi dopo Paul-Halys, prevista per le 11.00, e Shelton-Rinderknech. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Van Assche con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!