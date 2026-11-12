LIVE Musetti-Humbert, ATP Stoccolma 2026 in DIRETTA: l’azzurro insegue la semifinale

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LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-PEREZ/SCHUURS (4° MATCH DALLE 21.00)

Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Lorenzo Musetti e il francese Ugo Humbert, valido per i quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccolma.

Il ventiquattrenne carrarino punta a chiudere nel miglior modo possibile il 2026, dopo aver conquistato l’ATP 250 di Lione e sconfitto il numero 1 del mondo, Alexander Zverev, nell’ATP Masters 1000 di Parigi.

Musetti, che al primo turno ha beneficiato di un bye, nella sfida valida per gli ottavi di finale ha regolato con un agevole 6-1, 6-4 il britannico Toby Samuel. Il transalpino, invece, numero 7 del seeding, all’esordio ha battuto per 6-4, 6-3 il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, mentre agli ottavi ha superato per 6-2, 6-4 il croato Borna Gojo.

Tra il classe 2002 toscano e il ventottenne di Metz questo sarà il primo confronto assoluto in carriera.

L’incontro tra il carrarino e il numero 39 del mondo sarà l’ultima partita del programma di giovedì 12 novembre sul Campo Centrale. Le danze saranno aperte alle ore 13.00 dallo statunitense Alex Michelsen e dal cileno Alejandro Tabilo, non prima delle ore 15.00 toccherà al kazako Aleksandr Shevchenko e all’argentino Thiago Agustin Tirante. Non prima delle ore 18.30 sarà la volta del californiano Taylor Fritz, opposto al danese Holger Rune, a seguire scenderanno in campo il numero 25 del mondo e il transalpino.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida tra l’azzurro Lorenzo Musetti e il francese Ugo Humbert, valida per i quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccolma: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!