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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato dedicato alla memoria di Ricardo Tormo, ci saranno tante storie che si intrecciano e dal significato molto particolare.

In primis, il percorso di Marc Marquez. Lo spagnolo ha annunciato poco prima dell’inizio delle prove libere 1 il proprio ritiro dal mondo delle corse. Dopo aver festeggiato il decimo iride in carriera a Portimao (Portogallo), Marc dunque si godrà questa gara e lascerà nelle vesti di campione della categoria.

Sarà anche l’ultimo GP di una top-class 1000cc visto che dal 2027 cambierà in maniera radicale il regolamento tecnico e diminuirà la cilindrata. In questo contesto Marco Bezzecchi e Aprilia vogliono rispondere presente. Il romagnolo, ottenuta la pole-position, ha grandi motivazioni: terminare in piazza d’onore nel campionato e dare un contributo importante alla conquista del titolo Costruttori per la casa di Noale.

Su un circuito così tortuoso come quello di Valencia, partire in pole e mantenerla alla prima curva può essere un vantaggio. Spetterà a Bezzecchi completare l’opera e regalarsi un’altra soddisfazione come fatto in Portogallo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 09:40 italiane con il warm-up, mentre la gara domenicale inizierà dalle 14:00. Si prevedono 27 giri altamente emozionanti. Buon divertimento!