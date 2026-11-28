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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend del GP di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito Ricardo Tormo si prevede un day-2 particolarmente intenso, con le qualifiche e la Sprint Race a tenere banco in modo particolare.

Sul tracciato spagnolo si vivrà in maniera particolare dopo l’annuncio a sorpresa di Marc Marquez. Lo spagnolo, campione del mondo quest’anno, ha annunciato il ritiro dalla top-class. Una rivelazione inattesa, impattante per quanto fatto nel corso della propria carriera: dieci corone totali, otto nella massima cilindrata.

Marquez, in tutto questo, vorrà chiudere alla sua maniera. Nello stesso tempo, tiene banco la sfida nella classifica costruttori tra la Ducati e l’Aprilia, con la casa di Noale desiderosa di prendersi l’iride dei marchi, per rilanciare le proprie quotazioni in vista del 2027. Nello stesso tempo, la sfida per la piazza d’onore tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend del GP del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 12:00 italiane con la FP2, mentre le qualifiche prenderanno il via dalle 12:40. La Sprint Race, invece, inizierà dalle 17:00 nostrane e sarà di 11 giri. Buon divertimento!