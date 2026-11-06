LIVE MotoGP, GP Qatar 2026 in DIRETTA: Marquez può chiudere i conti già a Lusail

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Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio del Qatar, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Dopo infinite polemiche e discussioni si inizia davvero sul serio sul tracciato di Lusail. Com’è ben noto, infatti, le turbolenze mediorientali hanno messo in forte discussione la disputa di questa tappa e, anzi, una scuderia (la Yamaha) ha deciso di non presentarsi all’evento (come tutti i broadcast mondiali tranne DAZN Spagna).

Quale sarà il programma della giornata? La classe regina inizierà i propri lavori alle ore 12.45 italiane (le ore 14.45 locali) con la prima sessione di prove libere che, come al solito, avrà una durata di 45 minuti e darà modo a piloti e team di iniziare a trovare il giusto bilanciamento delle moto. Alle ore 17.00, poi, si inizierà a fare davvero sul serio con le pre-qualifiche della durata di 60 minuti che andranno a comporre la top10 che domani, in occasione delle qualifiche, potrà evitare la sempre pericolosa Q1. Tantissimi aspetti da analizzare, specialmente le temperature dell’asfalto che cambiano in maniera radicale da giorno a sera.

Cosa dovremo aspettarci dalla giornata nel deserto qatariota? In primo luogo vivremo un inizio di weekend davvero peculiare, con pochissimi piloti in pista. Come detto, infatti, non saranno presenti i piloti Yamaha, per cui Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller e Toprak Razgatlioglu, come il suo sostituto Augusto Fernandez. Non solo, mancherà anche Alex Marquez, fresco di operazione alla spalla, senza dimenticare un acciaccato Jorge Martin. I piloti (19 su 22) avevano espresso la loro ritrosia a questa trasferta, ma i piani alti non hanno accolto le loro preoccupazioni e si scenderà in pista. Marc Marquez è ad un passo dal titolo (lo spagnolo vanta 44 lunghezze di vantaggio su Jorge Martin e 67 su Marco Bezzecchi) e cercherà di chiudere i conti con le Aprilia che proveranno ad opporsi, per quanto possibile.

Il venerdì del Gran Premio del Qatar scatterà alle ore 12.45 italiane con la prima sessione di prove libere, quindi a partire dalle ore 17.00 si passerà alle pre-qualifiche. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP sotto le luci dei rifletto di Lusail. Buon divertimento!