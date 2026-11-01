LIVE Milano-Consolini, A1 volley femminile in DIRETTA: prosegue il duello a distanza con Conegliano

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Numia Vero Volley Milano e l’Omag Consolini Volley 1907, valido per la sesta giornata della Serie A1 di pallavolo femminile con le meneghine di Gianlorenzo Blengini che non hanno intenzione di fermare la striscia di vittorie consecutive in questo inizio di stagione italiana.

Percorso netto, quindi, fin qui per Milano che ha vinto 3-0 contro Firenze, 1-3 contro Macerata, 3-0 contro Novara, 0-3 contro Bergamo e, infine, 3-0 contro Busto Arsizio. Inizio di stagione diverso, invece, per Consolini che ha perso 3-1 contro Vallefoglia, 3-0 contro Firenze, 3-0 contro Novara e 2-3 contro Bergamo, mentre ha vinto la sua unica partita contro Macerata per 3-0.

Questo sarà solo il terzo scontro diretto tra Milano e Consolini con la prima che ha vinto i primi due incontri, avvenuti tutti nel corso della passata stagione: il primo, all’undicesima giornata della Serie A1 2025/2026, con le meneghine che hanno 0-3, e il secondo, alla ventiquattresima giornata, finto per 3-1.

Il match tra Milano e Consolini inizierà alle 17.00 e verrà disputato all’Opiquad Arena. Gli arbitri di gara saranno Paolo Scotti come primo, Giuseppina Stellato come seconda e, infine, Marco Rosignoli come assistente al video check. Potrete seguire l’intera partita in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!