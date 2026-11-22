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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Numia Vero Volley Milano e Imoco Volley Conegliano, valido per una grandissima sfida della Serie A1 di pallavolo femminile. Le meneghine si giocano il primo posto in solitaria contro le campionesse venete, parliamo del primo scontro diretto tra quelle che saranno le squadre che, probabilmente, si giocheranno il campionato fino alla fine.

Ormai siamo arrivati alla decima giornata, con Milano che non ha mai perso un incontro, senza concedere neanche un punto alle sue avversarie: infatti, sono solo due i parziali persi dalle meneghine, con solo Brescia e Macerata che sono riuscite a portare a casa un set contro le capolista.

Per quanto riguarda Conegliano, il discorso è lo stesso visto che solo nell’ultimo match di campionato è arrivato il primo set concesso in questo campionato. Infatti, Volley Bergamo è riuscita in questa piccola impresa rompendo la striscia perfetta di questo inizio di stagione da parte delle campionesse in carica del campionato italiano.

Il match tra Milano e Conegliano inizierà alle 18.00 e verrà disputato all’Unipol Forum. I giudici della gara saranno Antonella Verrascina come primo, Rossella Piana come secondo e Luca Rovagliati su come assistente al video check. Potrete seguire l’incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!