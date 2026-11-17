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Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo incontro di qualificazione agli Europei 2027 di basket femminile tra Lettonia e Italia. Si tratta dell’ultimo passaggio della finestra allungata da due a tre incontri, per volere della FIBA che ha messo in piedi un periodo per nazionali in meno a favore di più partite compresse in un certo arco temporale.

La squadra azzurra arriva dalle due ottime vittorie contro Slovenia e Austria, mentre con la prima di queste due la Lettonia è caduta, e ora ha bisogno senz’altro di un successo per mettersi in una situazione di classifica migliore nella corsa alla rassegna continentale che verrà nel prossimo anno.

L’Italia conterà sostanzialmente su un roster che è quello che ha già portato a casa i due successi di cui sopra, mentre per la Lettonia è da rimarcare come la fase di ricostruzione stia inevitabilmente generando effetti di vario genere, come ad esempio il fatto che Aleksa Gulbe e Kitija Laksa abbiano decisamente bisogno di un supporting cast più elevato di livello dopo l’addio di Anete Steinberga alla maglia nazionale.

La squadra azzurra sfiderà anche altre tre giocatrici già nel nostro campionato, oltre a Laksa: a Broni, infatti, c’è Vanesa Jasa, mentre Laura Meldere e Kate Vilka sono attualmente a Campobasso. Già nelle qualificazioni europee del 2015 c’era stato un doppio confronto con un successo per parte, poi nel 2017 la sfida più famosa, in negativo per l’Italia, visto che ci fu la sequenza del noto antisportivo contro Cecilia Zandalasini e la successiva tripla frontale di Raffaella Masciadri che ebbe una traiettoria perfetta, ma uscì e tolse all’Italia i Mondiali del 2018.

Il match tra Lettonia e Italia vedrà alzarsi la palla a due alle ore 18:00. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!