LIVE Kosovo-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio a 5 2028 in DIRETTA: trasferta durissima e spartiacque

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Kosovo ed Italia, partita valevole per la seconda giornata del gruppo 10 del Main Rond delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio a 5 2028. Gara spartiacque per gli azzurri impegnati in una trasferta durissima a Pristina (Kosovo).

Dopo la vittoria di misura ottenuta contro la Georgia nella gara inaugurale di queste qualificazioni, gli azzurri cercano un altro prezioso successo che avvicinerebbe il passaggio all’Elite Round. Così come l’Italia anche il Kosovo ha iniziato la propria marcia con una vittoria in trasferta contro i georgiani agganciando in testa alla classifica di questo gironcino a tre gli azzurri, con la medesima differenza reti.

Il CT Salvo Samperi ha confermato la propria linea verde inserendo diversi giovani nell’esperto gruppo italiano. Un processo di ringiovanimento della squadra che però non deve abbassare l’attenzione per il match odierno, dove l’allenatore azzurro non ha nascosto le possibile insidie del Kosovo che ha nell’incorporazione del portiere nella fase di gioco la propria arma principale. Una partita determinante ai fini della qualificazione, così come il match di ritorno previsto per martedì 10 novembre a Barletta.

L’incontro odierno è in programma alle 20.00 al Pallati i Rinise di Pristina (Kosovo). L’arbitro dell’incontro sarà il rumeno Bogdan Hanceariu, coadiuvato da Laurentiu Deaconu e Drazen Vukcevic. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Kosovo-Italia con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!