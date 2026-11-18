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Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale della partita tra Juventus Women e Oud-Heverlee Leuven, valevole per la quinta giornata della League Phase di Women’s Champions League. Le bianconere, al momento in piena zona play-off, ospitano le belghe, che finora sono una delle compagini più in difficoltà del girone.

Le ragazze di mister Guerrero cercano la terza vittoria in questa League Phase: le bianconere hanno infatti trovato due vittorie nelle prime quattro partite, contro l’Austria Vienna e il Bollklubben Hacken. Nell’ultimo incontro del girone, le torinesi hanno ospitato allo stadio La Marmora-Pozzo le vice-campionesse d’Europa dell’OL Lyonnes: la partita è stata una debacle, con la netta vittoria delle “Lyonnaises” per 0-6, infliggendo alle bianconere la loro sconfitta più pesante in Europa. Brutta prestazione collettiva della Vecchia Signora, che dopo aver resistito per mezz’ora, anche attaccando la porta della quasi mai impegnata Grohs, ha subito tre gol in dieci minuti, tra cui la doppietta di una scatenata Katoto. L’OL rallenta la spinta nel secondo tempo, che però riprende con l’ingresso di Salma Paralluelo: le Leonesse segnano infatti altri tre gol nel finale. De Jong, imprecisa sul primo, sul quarto e sul quinto gol, ha parato addirittura un rigore battuto con il cucchiaio da Renard, ma poi sulla ribattuta la capitana francese è stata svelta a ribadire in rete. Alla sconfitta contro le Campionesse di Francia è seguita però una spettacolare rimonta nel Derby d’Italia contro l’Inter Women: le nerazzurre erano avanti di due gol (doppietta di Raphino) fino al minuto numero 89. Nel finale è salita in cattedra Remina Chiba: prima ha battuto il calcio d’angolo da cui ha segnato Sarriegi, poi ha sorpreso da fuori area una disattenta Runarsdottir per il pareggio, infine ha guidato il contropiede della rimonta con l’assist a Redondo.

Le belghe del Leuven non stanno vivendo una stagione positiva in Europa: sono solo 2 infatti i punti racimolati dalle belghe, ottenuti alla prima giornata nel pareggio per 0-0 contro la Roma e nell’ultima sfida contro l’Herfolge Boldklub Koge. In quest’ultima partita, terminata 1-1, le Campionesse di Belgio hanno subito il dominio delle avversarie, capaci di tirare 21 volte di cui 10 nello specchio, ma sono riuscite comunque ad andare in vantaggio grazie alla rete di Jada Conijnenberg, brava con la testa a sfruttare un cross di Flo Hermans dalla trequarti. Il vantaggio delle padrone di casa è durato appena tre minuti: infatti Simone Boye Sorensen, anche lei con una spizzata di testa, ha pareggiato dopo il cross di Sarah Thygesen. Dopo aver trovato il suo secondo punto in Champions, il Leuven ha giocato questa domenica, perdendo in casa contro il Genk Ladies nella nona giornata del Gruppo A di Superleague Belga. A portare avanti le padrone di casa è stata come al solito Jada Conijnenberg, che nel recupero del primo tempo ha realizzato, tramite un rigore, il suo sesto gol consecutivo in tutte le competizioni. Nel secondo tempo, anche per colpa dell’espulsione di Kim Everaerts, le ragazze di Lovanio hanno subito la rimonta delle avversarie, a segno con Lieke De Bie e Gwen Duijsters.

Mister Guerrero sta ancora cercando di plasmare la sua Juve: a inizio anno era partito con il 3-4-3, per poi passare ad un 3-5-2, sfruttando il buon momento di Matilde Pavan, autrice di due gol consecutivi contro Roma e Austria Vienna. Sembra però che ora il tecnico catalano si stia spostando verso una difesa a 4, arretrando Pavan a centrocampo per completare il reparto con Hayashi e Schatzer, lasciando come unica punta Alba Redondo. L’attaccante spagnola, appena arrivata dal Real Madrid, è fin qui la migliore giocatrice della Vecchia Signora, grazie alle 12 rete segnate nelle sue prime 18 partite in Italia. I numeri impressionanti della spagnola sono anche dovuti all’infortunio dell’altra attaccante su cui la Juve puntava, ovvero Ana Capeta, che non si rivedrà in campo ancora per un po’ dopo il brutto infortunio al legamento crociato anteriore subito contro il Milan. Le chiavi del centrocampo bianconero sono affidate ormai in maniera stabile ad Eva Schatzer: la giovane 2005, originaria dell’Alto Adige, capace di amministare il gioco e di guidare le azioni offensive, è ormai diventata un punto fisso della Juventus e della Nazionale Italiana. Sulla fascia Guerrero può contare sulla duttilità di Estela Carbonell: laterale di spinta, la spagnola è capace di ricoprire tutti i ruoli sulla corsia sinistra. Come al solito la guida della difesa è compito di Cecilia Salvai, vice-capitana della squadra dopo Martina Rosucci, perno delle bianconere e dell’Italia. Nella formazione delle belghe, guidate dalla giovanissima classe 89 Ster Habibzadeh, il punto fisso è la difesa a 4, spesso completata da 3 centrocampiste e 3 attaccanti, ma non è raro vedere una trequartista dietro le due punte. In attacco la stella della squadra è Jada Conijnenberg: la ventitreenne olandese timbra il tabellino da sei partite consecutive e sembra che non abbia intenzione di fermarsi. Cuore delle belghe è senza dubbio Julie Biesmans: è difficile definirla in un ruolo, poiché la capitana della squadra di Lovanio ne ricopre parecchi tra il centrocampo e la difesa. Biesmans è stata per anni anche centrale nel Belgio, con cui ha collezionato 104 presenze, condite da 3 reti.

La partita si giocherà allo stadio La Marmora-Pozzo di Biella e avrà inizio alle ore 21.00. Per non perdervi neanche un aggiornamento potete seguire la Diretta Live testuale del match qui su OA Sport. Vi aspettiamo!