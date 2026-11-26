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Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Turchia, Qualificazioni Mondiali basket 2027. Primo impegno di questa seconda finestra per il girone J per gli azzurri, che dopo la sfida odierna voleranno a Belgrado per affrontare domenica sera la Serbia.

La rappresentativa del Belpaese deve cercare di reagire dopo le due sconfitte maturate nella precedente finestra tra fine agosto e inizio settembre contro Bosnia-Erzegovina (78-76) e Serbia (64-76), con il CT Luca Banchi che non avrà a disposizione la stella NBA Simone Fontecchio e capitan Melli fermo ai box ma si affiderà alle fiammate di Nico Mannion e alla solidità di Giovanni Emejuru sotto il canestro.

La Turchia del CT Ergin Ataman – ex coach di Fortitudo Bologna e Panathinaikos Atene – dovrà fare a meno come il pari-ruolo Banchi di diversi top players impegnati ora in NBA, ma potrà contare sull’esperienza di un fuoriclasse come Sertac Sanli (ora in forza al Fenerbahce Istanbul) e del talento di Furkan Korkmaz che ha giocato per diversi anni ai Philadelphia 76ers. Bilancio positivo dei vice-campioni d’Europa uscenti con 2 vittorie e zero sconfitte per il girone J.

Palla a due che verrà alzata questa sera al PalaEur di Roma alle ore 20:00 – gli azzurri tornano a giocare nella Capitale dopo oltre vent’anni, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – con la diretta tv garantita da Sky Sport Basket (canale 205), mentre la diretta streaming è affidata a SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Italia-Turchia!