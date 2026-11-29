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LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-SPAGNA DI COPPA DAVIS DALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI ITALIA-SPAGNA DI COPPA DAVIS

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio, che si giocherà soltanto in caso di parità dopo i primi due singolari, del tie tra Italia e Spagna, valido per la finale delle Davis Cup Finals 2026 di tennis. Chi vincerà questo match alzerà al cielo l’Insalatiera.

Per quanto riguarda le coppie in campo, quelle annunciate un’ora prima dell’inizio del tie potrebbero anche essere cambiate al termine del secondo singolare: il capitano azzurro, Filippo Volandri, dovrà scegliere chi schierare al fianco di Andrea Vavassori, tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti.

Dall’altra parte della rete non dovrebbero esserci dubbi circa la possibile formazione in campo per la Spagna, con il capitano David Ferrer che dovrebbe schierare l’unico doppista presenti in squadra, Marcel Granollers, al quale dovrebbe essere affiancato Carlos Alcaraz.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale del match di doppio, che si giocherà soltanto in caso di parità dopo i primi due singolari, del tie tra Italia e Spagna, finale delle Davis Cup Finals 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La partita sarà la terza in programma dell’unico tie di giornata, che si giocherà a partire dalle ore 15.00, e si disputerà soltanto in caso di 1-1. Buon divertimento!