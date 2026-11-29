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LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI ITALIA-SPAGNA DI COPPA DAVIS

LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI ITALIA-SPAGNA DI COPPA DAVIS

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del primo singolare, che vedrà scendere in campo i numeri 2 delle due formazioni, del tie tra Italia e Spagna, valido per la finale delle Davis Cup Finals 2026 di tennis. Gli azzurri cercano il quarto trionfo consecutivo a partire dalle ore 15.00.

Incertezza in casa azzurra: Filippo Volandri potrà scegliere uno tra Lorenzo Musetti, schierato contro Corea del Sud e Cechia come primo singolarista, Matteo Berrettini, utilizzato in doppio contro gli asiatici, e Luciano Darderi, in panchina in entrambi i turni precedenti.

Maggior chiarezza in casa iberica: David Ferrer punterà quasi certamente su Rafael Jodar, impegnato come numero 1 contro l’Austria e poi come numero 2 contro la Gran Bretagna, quando è sceso in campo in singolare Carlos Alcaraz. Più remota l’ipotesi che porta a Daniel Merida come primo singolarista.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale del primo singolare, che aprirà la sfida del tie tra Italia e Spagna, finale delle Davis Cup Finals 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La partita sarà la prima in programma dell’unico tie di giornata, e si giocherà a partire dalle ore 15.00. Buon divertimento!