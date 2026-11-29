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LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-SPAGNA DI COPPA DAVIS DALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI ITALIA-SPAGNA DI COPPA DAVIS

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del secondo singolare del tie tra Italia e Spagna, finale delle Davis Cup Finals 2026 di tennis: a Bologna scenderanno in campo i numeri 1 delle due formazioni. Si tratta dello stesso atto conclusivo dello scorso anno.

In casa Italia le scelte del capitano, Filippo Volandri, dovrebbero essere circoscritte all’utilizzo dell’azzurro presente a Bologna col miglior ranking ATP, ovvero Flavio Cobolli, sconfitto sia nei quarti che in semifinale, e Lorenzo Musetti, già schierato con Corea del Sud e Cechia in maniera vincente, ma come numero 2.

Dall’altra parte della rete ci sarà il numero 1 iberico, ed il capitano David Ferrer non dovrebbe avere alcun dubbio nello schierare Carlos Alcaraz, tenuto a riposo contro l’Austria, ma utilizzato poi nella giornata di ieri in semifinale contro la Gran Bretagna. In alternativa sarebbe Rafael Jodar il numero 1 spagnolo.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale del secondo singolare, che si giocherà dopo la sfida tra i numeri 2, del tie tra Italia e Spagna, finale delle Davis Cup Finals 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La partita sarà la seconda in programma dell’unico tie di giornata, che si giocherà a partire dalle ore 15.00. Buon divertimento!