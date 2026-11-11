LIVE Italia-Slovenia, Qualificazioni Europei basket femminile 2027 in DIRETTA: esordio durissimo senza Villa e Zandalasini

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Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Slovenia,Qualificazioni Europei basket femminile 2027. Inizia il cammino delle azzurre sulla strada verso la rassegna continentale del prossimo anno con il primo impegno di questa finestra autunnale.

Le ragazze tricolore debuttano di fronte al proprio pubblico nell’unico match casalingo di questi giorni, con la rappresentativa del Belpaese che volerà prima a Vienna per affrontare l’Austria e poi a Riga per confrontarsi con la Lettonia. Out Zandalasini e Matilde Villa, con Costanza Verona e Olbis Andre’ a guidare il gruppo agli ordini del CT Andrea Capobianco.

La Slovenia cercherà di mettere in difficoltà l’Italia, con la compagine balcanica che ha incrociato le azzurre lo scorso anno ad EuroBasket 2025 nella fase a gironi disputata al PalaDozza di Bologna. Fari puntati sul centro naturalizzato Jessica Shephard ammirata a Schio lo scorso anno, con Eva Lisec e Zala Friskovec a dare man forte dal pitturato ma anche dal perimetro.

Palla a due che verrà alzata questa sera al PalaTerni di Terni alle ore 20:00. Diretta tv disponibile su Sky Sport Uno (Canale 201) mentre la diretta streaming sarà affidata a SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Italia-Slovenia, Qualificazioni Europei basket femminile 2027!