LIVE Italia-Slovacchia, Qualificazioni Europei pallamano 2028 in DIRETTA: azzurri per iniziare col piede giusto

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match fra Italia e Slovacchia, valido come prima giornata dei gironi delle Qualificazioni agli Europei di Pallamano 2028 che si terranno tra Spagna, Portogallo e Svizzera.

Gli azzurri fanno parte del pool 7 (sono otto in totale), insieme a Slovacchia, Germania e Belgio. Quest’ultimi saranno la seconda sfida per l’Italia, che li affronterà in trasferta nella giornata di sabato. Il regolamento prevede che ad approdare direttamente agli Europei siano le prime due squadre di ogni girone, a cui si aggiungeranno le quattro migliori terze. Ci sono, dunque, molte chance per giocarsi tra due anni il titolo continentale, ma non bisognerà sottovalutare gli avversari.

L’Italia arriva alla sfida dopo un buon sesto posto ottenuto a fine agosto ai Giochi del Mediterraneo ed è la grande favorita per la sfida odierna. Il livello tecnico della squadra allenata da Bob Hanning è sicuramente superiore a quello slovacco, servirà comunque una buona prova generale per superare gli avversari. Gli azzurri si affideranno soprattutto su Leo Prantner, Thomas Bortoli e Simone Mengon, che hanno il compito di far dimenticare le assenze di Mikael Helmersson e Marco Mengon (fratello di Simone). Questa sfida servirà anche ai ragazzi capitanati da Andrea Parisini come preparazione ai mondiali del prossimo anno.

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Slovacchia, primo match dei gironi validi per le Qualificazioni agli Europei di Pallamano 2026. L’inizio della sfida è previsto per le 19.30, che si disputa a Conversano.