Coppa Davis
LIVE Italia-Corea del Sud, Coppa Davis 2026 in DIRETTA: sarà Cobolli-Kwon nel secondo singolare?
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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del secondo singolare, che vedrà scendere in campo i numeri 1 delle due formazioni, del tie tra Italia e Corea del Sud, secondo quarto di finale delle Davis Cup Finals 2026 di tennis. Chi vincerà questo tie incontrerà venerdì 27 in semifinale la Cechia.
In casa Italia le scelte del capitano, Filippo Volandri, dovrebbero essere abbastanza scontate, prevedendo l’utilizzo dell’azzurro presente a Bologna col miglior ranking ATP, ovvero Flavio Cobolli: dall’altra parte della rete ci sarà il numero 1 sudcoreano, e ad essere schierato dovrebbe essere Soonwoo Kwon.
Qualora dovessero essere confermati i due giocatori in campo, si tratterà di una sfida inedita sul circuito maggiore, dato che non ci sono precedenti tra i due: Cobolli è il numero 7 del ranking mondiale, mentre il sudcoreano Kwon occupa la posizione numero 139.
OA Sport vi offre la Diretta Live testuale del secondo singolare, che si giocherà dopo la sfida tra i numeri 2, del tie tra Italia e Corea del Sud, quarto di finale delle Davis Cup Finals 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La partita sarà la seconda in programma dell’unico tie di giornata, che si giocherà a partire dalle ore 16.00. Buon divertimento!