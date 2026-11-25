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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio, che si giocherà soltanto in caso di parità dopo i primi due singolari, del tie tra Italia e Corea del Sud, valido per i quarti di finale delle Davis Cup Finals 2026 di tennis. Chi vincerà questo match sfiderà la Cechia venerdì nel penultimo atto.

Per quanto riguarda le coppie in campo, quelle annunciate un’ora prima dell’inizio del tie potrebbero anche essere cambiate al termine del secondo singolare: restano da capire le scelte del capitano azzurro, Filippo Volandri, che dovrebbe schierare l’unico doppista in squadra, Andrea Vavassori, assieme ad uno dei quattro singolaristi.

Dall’altra parte della rete è un autentico rebus la possibile coppia in campo per la Corea del Sud, che potrebbe anche schierare i due giocatori scesi in campo come singolaristi: l’auspicio è che l’Italia possa chiudere il tie dopo i due singolari e non spendere ulteriori energie.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale del match di doppio, che si giocherà soltanto in caso di parità dopo i primi due singolari, del tie tra Italia e Corea del Sud, quarto di finale delle Davis Cup Finals 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La partita sarà la terza in programma dell’unico tie di giornata, che si giocherà a partire dalle ore 16.00, e si disputerà soltanto in caso di 1-1. Buon divertimento!