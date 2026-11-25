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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di Italia-Corea del Sud, incontro valido per i quarti di finale di Coppa Davis 2026. Gli azzurri di Filippo Volandri difendono i tre titoli consecutivi conquistati nelle passate edizioni a partire dal 2023. Non sarà facile in assenza di Jannik Sinner e con i convocati che arrivano non al top della condizione. Esordio sulla carta agevole contro la compagini asiatica che giunge a Bologna senza nulla da perdere.

Primo singolarista che verrà scelto soltanto poco prima dell’avvio del match. Capitan Volandri dovrà sciogliere i nodi circa l’impiego di Lorenzo Musetti o Matteo Berrettini. Entrambi non dovrebbero avere problemi nel superare il rivale sudcoreano, ma la scelta potrebbe influenzare anche quelle future in ottica semifinale. Nelle ultime settimane Musetti ha trionfato sul veloce indoor di Lione, giungendo poi agli ottavi a Parigi-Bercy, ed in semifinale a Stoccolma. Per Berrettini invece i quarti a Vienna e gli ottavi a Parigi.

Corea del Sud che schiererà con ogni probabilità Chung Hyeon, numero 598 del ranking ATP ma con un passato nobile. Il tennista asiatico nel 2018 si è issato fino alla posizione numero 19 dimostrando di poter reggere il cofronto con i migliori specialmente sulle superfici rapide. Sarà dunque un esordio da non sottovalutare al cospetto di un atleta che sta cercando di rientrare con difficoltà nel tennis che conta. Nel match di playoff Chung ha piegato in tre set l’indiano Nagal risultando determinante ai fini della qualificazione.

Il primo singolare di Italia-Corea del Sud, incontro valido per i quarti di finale di Coppa Davis 2026, inizierà alle 16.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e forza azzurri!