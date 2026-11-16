LIVE Italia-Belgio, Amichevole U21 in DIRETTA: altra occasione di esperimenti per Baldini

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Belgio, Amichevole calcio U21. Altra amichevole di alto livello per gli Azzurrini.

Nuova amichevole per gli Azzurrini del commissario tecnico Silvio Baldini, che torna in campo dopo il prestigioso successo ottenuto contro la Francia e si prepara ad affrontare un altro avversario di enorme valore nel percorso di avvicinamento agli Europei del 2027.

I ragazzi azzurri stanno attraversando un momento particolarmente positivo. Dopo aver ottenuto la qualificazione alla fase finale della rassegna continentale, in programma tra Albania e Serbia, l’Italia ha ribadito le proprie qualità superando per 2-1 la forte Francia nel test disputato venerdì 13 novembre a Laval. A decidere il match sono state le reti di Francesco Camarda e Luca Lipani, entrambi in gol nella ripresa. Una vittoria che ha permesso alla rosa di Baldini di raggiungere quota sei successi consecutivi.

Questa volta la giovane rosa italiana potrà contare sul sostegno del pubblico di casa azzurra dello stadio Armando Picchi di Livorno, che ospiterà l’ultima amichevole di quest’anno. Silvio Baldini vuole sfruttare questi test per verificare la crescita dei suoi calciatori e valutare nuovi esperimenti in vista degli impegni ufficiali.

L’allenatore azzurro ha già annunciato cinque cambi rispetto al test contro la Francia. Tra i pali spazio a Daffara, mentre Lulli agirà sulla corsia destra della difesa. A centrocampo Faticanti prenderà il posto di Amatucci in cabina di regia, con Dagasso e Lipani a completare il reparto. Le novità più curiose riguarderanno il tridente offensivo, dove Inacio e Cherubini affiancheranno Francesco Camarda, confermato come perno centrale dopo il realizzato contro i francesi. Ekhator vista anche ancora la sua precaria condizione fisica, partirà dalla panchina.

Dall’altro lato ci sarà un Belgio altrettanto interessante, reduce dal successo per 2-1 ottenuto in trasferta contro la Germania. La rosa allenata da Gill Swerts dispone di talenti in credo di fare la differenza in ogni momento.

CONVOCATI ITALIA:

Portieri: Daffara (Parma), Mascardi (Torino), Palmisani (Frosinone), Pessina (Bologna).

Difensori: Bartesaghi (Milan), Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Comuzzo (Torino), Kouadio (Monza), Lulli (Roma), Mané (Borussia Dortmund), Moruzzi (Avellino).

Centrocampisti: Amatucci (Deportivo La Coruña), Berti (Cremonese), Dagasso (Venezia), Faticanti (Avellino), Lipani (Sassuolo), Mannini (Benevento), Zeroli (Südtirol).

Attaccanti: Cacciamani (Torino), Camarda (Milan), Cherubini (Benevento), D’Uffizi (Ascoli), Ekhator (Juventus), Fini (Frosinone), Inacio (Borussia Dortmund).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, Amichevole calcio U21: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18.15. Buon divertimento!