LIVE Inter-Manchester City, Champions League calcio femminile in DIRETTA: match spartiacque per la qualificazione

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta di Inter – Mancherster City, partita di Champions League di calcio femminile.

Per le neroazzurre si tratta del quarto match nella maggiore competizione europea. Le ragazze di Sassarini si presentano all’appuntamento dopo aver raccimolato 4 punti in 3 partite. Le milanesi hanno infatti vinto l’incontro d’esordio con l’Hacken, pareggiato con l’Austria Wien e perso con l’OL Lyonnes.

Le ospiti, invece, arrivano all’appuntamento con le italiane dopo i pareggi maturati prima in trasferta poi in casa rispettivamente contro il Bayern Monaco per 2-2-, con il Real Madrid 1-1 e con il Paris SG per 1-1. La panchina inglese non ha quindi ancora maturato una vittoria in stagionein Cahmpions league e si trova a 3 punti al 10imo posto in classfica, mentre l’Inter, a 4, all’8avo posto provvisiorio, si giocherebbe al momento lo spareggio per i quarti di finale.

Nonostante la falsa partenza nella coppa europea, il Manchester City rimane una delle squadre più forti dell’intero parterre. Nel campionato inglese si trova al primo posto con ben m8 vittorie e un pareggio, risultati che si inseriscono alla perfezione in quella striscia positiva che insiste dall’anno scorso, stagione in cui il City si è portato a casa il double nazionale.

Nel campionato domestico, l’Inter si trova a 2 punti dalla Roma. Entrambe con 6 partite giocate, le milanesi hanno perso punti preziosi contro il Napoli, partita finita sullo 0-0. Le altre 5 invece sono vittorie, di cui l’ultima proprio contro le rivali del Milan, derby vinto per 0-3.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’evento con aggiornamenti costanti e cronaca in tempo reale dell’evento. Il fischio d’inizio è fissato per le 21:00. Non ci resta che augurarvi buon match!