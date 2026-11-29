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Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta partita del match valido per il Campionato del Mondo di scacchi 2026. Quattro patte, quattro partite con storie tutte diverse, quattro giorni senza vincitori né vinti. Ma Gukesh Dommaraju e Javokhir Sindarov saranno ancora lì, anche oggi, a cercare un vantaggio.

Sindarov con il Bianco: ancora Berlinese? Questa la domanda che ormai tutti possono legittimamente farsi, anche se il concetto di Berlinese è da applicare non all’uzbeko, ma a Gukesh. Resta da capire se, per evitare tale destino, lo sfidante possa affidarsi a qualcosa di diverso dalla Spagnola se si ritornerà ad avere 1. e4 e5 2. Cf3 Cc6: potrebbe passare alla “sua” italiana, mentre sono minori le possibilità per la Scozzese, che non gioca da cinque anni.

Chissà se Gukesh, però, in caso di e4 resterà ancora su e5: un punto a suo favore è che, quando adotta la Difesa Siciliana (1. e4 c5) con il Nero, le percentuali di vittorie sfondano abbondantemente il 40% (va anche detto, peraltro, che è uno storico giocatore di 2… Cc6 su 2. Cf3). Bisogna però sempre rammentare lo stesso principio che più volte abbiamo espresso: l’indiano conosce, gioca e pratica praticamente tutto.

Attenzione anche a un ulteriore spunto di riflessione: siamo al dodicesimo match mondiale (includendo Kasparov-Anand di epoca PCA 1995) nel quale dopo le prime quattro partite la situazione è di altrettante patte. In questa fattispecie ci sono state quattro occasioni in cui qualcuno ha rotto la parità proprio qui: nel 1910 Emanuel Lasker fu sconfitto da Carl Schlechter in una sfida su cui ancor oggi gli storici dibattono circa lo status di match mondiale reale, nel 1921 Josè Raul Capablanca conquistò la prima vittoria sullo stesso Lasker, 1951 fu David Bronstein a “stregare” (è il caso di dirlo) Mikhail Botvinnik, mentre nel 2013 Magnus Carlsen sbloccò la situazione su Vishy Anand.

La quinta partita del match per il Campionato del Mondo tra Gukesh e Javokhir Sindarov inizierà alle ore 15:00. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!