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Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita del match valido per il Campionato del Mondo di scacchi 2026. Dopo un giorno di riposo, torna ad accendersi la sfida iridata tra Gukesh Dommaraju e Javokhir Sindarov, i due ventenni che stanno accendendo Ginevra.

Si ritorna dopo una battaglia molto, molto bella che è arrivata nella terza partita, un concentrato di idee che si è sì chiuso con una patta, ma che ha anche dimostrato la valenza dei due giocatori in situazioni di differente agio. Bravo Gukesh a portare fuori dal suo “seminato” Sindarov, e bravo Sindarov a tenere sotto controllo la sua situazione anche in ristrettezze di tempo molto importanti, fino ad avere soli otto secondi per la quarantesima mossa con tutti i rischi del caso.

Sarà una quarta partita che potrebbe avere parecchi temi, come il numero di energie recuperate dai due in questo giorno di riposo. Tema chissà quanto relativo, dal momento che sia Gukesh che Sindarov hanno dalla loro parte l’età e nei fatti non ci dovrebbero essere state grosse differenze tra l’uno e l’altro. Chiaramente, però, queste cose le sanno solo i diretti interessati assieme ai rispettivi staff.

Di solito il giorno successivo a quello di riposo non è particolarmente foriero di vittorie quando il punteggio è in parità. Inoltre, in linea generale, da quando il titolo mondiale è stato riunificato, soltanto Anand, nel 2008 contro Kramnik e poi nel 2014 contro Carlsen, ha vinto dopo la prima pausa, ma in quel caso erano terze partite. Con Carlsen-Nepomniachtchi e Ding-Gukesh, invece, la scansione temporale è cambiata perché sono i due match dell’era moderna che hanno previsto il riposo tra terza e quarta partita.

La quarta partita del match per il Campionato del Mondo tra Gukesh e Javokhir Sindarov inizierà alle ore 15:00. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!