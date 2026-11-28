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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del primo singolare del tie tra Gran Bretagna e Spagna valido per la semifinale di Coppa Davis 2026, con gli iberici di David Ferrer che puntano a raggiungere la finale per il secondo anno di fila dopo quella persa contro l’Italia di Filippo Volandri che vince la competizione da ben tre edizioni consecutive.

Ci sarà da capire chi si affronterà nel primo singolare: tutto gira intorno alla presenza o meno di Carlos Alcaraz che è stato tenuto al riposo nei quarti di finale contro l’Austria visto che in campo è sceso Daniel Merida che ha vinto per 2-0 il suo singolare contro Joel Schwaerzler. In campo, tuttavia, dovrebbe scendere Rafael Jodar, con Alcaraz quindi in campo nel secondo singolare.

Per la Gran Bretagna non ci sono dubbi, sarà Cameron Norrie il primo singolarista con il britannico nato in Sudafrica che avrà l’arduo compito di portare a casa il primo punto in maniera quasi obbligata vista la possibile presenza del già citato Alcaraz che difficilmente lascerà scampo al londinese Arthur Fery, primo tennista britannico nella classifica ATP.

Il match di primo singolare tra Gran Bretagna e Spagna, ovviamente, sarà il primo di una lunga mattinata di tennis che partirà alle 12.00. Come detto, probabile che a sfidarsi siano Jodar e Norrie in un incontro che potrebbe già essere un’importante spartiacque per la corsa alla finale, visto che il doppio degli inglesi è probabilmente il più temuto tra quelli ancora in gara. Potrete seguire la partita con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, buon divertimento a tutti.