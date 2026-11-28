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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del secondo singolare tra Gran Bretagna e Spagna valido per la semifinale della Coppa Davis 2026, con gli spagnoli che hanno intenzione di raggiungere la finale per il secondo anno di fila dopo aver sfiorato il titolo la passata stagione, nella battaglia persa contro l’Italia che vince l’insalatiera del tennis da ben tre anni di fila.

Molto probabilmente ci sarà l’esordio di Carlos Alcaraz nella competizione, dopo che è stato lasciato a riposo nel quarto di finale contro l’Austria contro la quale gli iberici, grazie a Daniel Merida e a Rafael Jodar, hanno comunque vinto 2-0. Il numero 3 del mondo viene da un momento abbastanza pieno di impegni e dopo la vittoria a Torino delle ATP Finals, non era pronto per scendere subito in campo.

Tuttavia, il fenomeno spagnolo ormai è pronto a sfidare il secondo singolarista della Gran Bretagna che senza alcun dubbio sarà Arthur Fery che dovrà sperare nella vittoria del suo compagno Cameron Norrie visto che Alcaraz è strafavorito contro il semifinalista dell’ultimo Wimbledon. Il tie si giocherà soprattutto al primo singolare, quello che molto probabilmente vedrà sfidarsi Rafael Jodar e l’appena citato Norrie.

Il secondo singolare tra Gran Bretagna e Spagna sarà il secondo match a partire dalle 12.00, e potrebbe già decidere chi tra britannici e spagnoli andrà in finale. Potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, buon divertimento a tutti.