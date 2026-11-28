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Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale del doppio decisivo tra Gran Bretagna e Spagna, valevole per la semifinale di Coppa Davis. L’incontro, che si disputerà solo in caso di pareggio al termine dei primi due singolari, potrebbe rappresentare una grande opportunità per i britannici, chiamati però a conquistarsi questa possibilità contro una Spagna che parte con i favori del pronostico nelle sfide individuali.

La Gran Bretagna può contare su una coppia di doppisti di assoluto livello, formata da Henry Patten e Neal Skupski. Il primo è attualmente in cima al ranking mondiale di specialità, mentre il secondo si trova al momento in terza posizione, dopo aver occupato anch’egli il primo posto nel 2022. Entrambi vengono da una carriera ricca di successi, anche a livello Slam: Patten ha conquistato, in coppia con il finlandese Harri Heliövaara, due titoli a Wimbledon e uno agli Australian Open, mentre Skupski vanta nel suo palmarès Australian Open, Wimbledon e US Open, oltre a due edizioni di Wimbledon nel doppio misto. La coppia, che dal prossimo anno scenderà in campo anche nel circuito ATP, ha regalato ai britannici l’accesso alla semifinale, grazie alla vittoria contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Pütz, con il punteggio di 6-2 7-6(6).

Diversa invece la situazione spagnola. L’unica certezza sembra essere Marcel Granollers, vero punto di riferimento del doppio iberico. L’esperto doppista, attualmente all’ottavo posto nella classifica mondiale di specialità, ha conquistato tre titoli del Grande Slam in coppia con l’argentino Horacio Zeballos: due Roland Garros consecutivi, nel 2025 e nel 2026, e uno US Open nel 2025. Resta invece da capire chi sarà il suo compagno: Pedro Martínez, con cui Granollers ha già disputato vari incontri in Coppa Davis, o addirittura il fuoriclasse del team Carlos Alcaraz. Il murciano ad oggi sembra essere l’opzione più probabile, essendo stato annunciato da David Ferrer come giocatore di doppio nella sfida ai quarti contro l’Austria (che tuttavia non si è giocata grazie alle due vittorie spagnole nei singolari).

Il match si giocherà alla BolognaFiere Arena. Sarà il terzo di giornata e si giocherà eventualmente dopo i due singolari, qualora alla fine di quest’ultimi il tie fosse in pareggio. L’inizio del primo singolare è previsto per le ore 12.00. Vedremo dunque se la sfidante dell’Italia in finale si saprà già dopo le due sfide di singolo, o se questo incontro sarà decisivo per l’accesso all’ultimo atto. Per non perdervi neanche un aggiornamento potete seguire la Diretta Live testuale della partita qui su OA Sport. Vi aspettiamo!