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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del primo singolare tra Gran Bretagna e Germania che si giocheranno l’accesso alla semifinale della Coppa Davis. Mentre per i britannici di Leon Smith è molto probabile la scelta di Cameron Norrie, per i tedeschi Michael Kohlmann c’è un ballottaggio serrato tra Jan-Lennard Struff e Yannick Hanfmann.

Tuttavia, dovrebbe essere il classe 1990 di Warstein ad essere schierato contro il già citato Norrie, in quello che potrebbe essere un match già spartiacque per la partita: con una vittoria di Struff, la Germania ipotecherebbe la semifinale con Alexander Zverev più che favorito contro Arthur Fery, mentre con una vittoria dell’inglese il doppio potrebbe diventare decisivo.

Da una parte, quella britannica, ci sarebbero Henry Patten e Neal Skupski, mentre dal lato tedesco Kevin Krawietz e Tim Puetz non si farebbero trovare impreparati in quella che potrebbe essere una sfida di doppio stellare giocata da quattro dei più forti giocatori del circuito di questa categoria. La vincitrice della sfida se la vedrà in semifinale contro una tra Spagna e Austria.

Il match di primo singolare tra Gran Bretagna e Germania inizierà alle 10.00. Come detto, probabilmente in campo ci saranno Norrie per i britannici e Struff per i tedeschi: in caso contrario saremmo pronti ad informarvi degli eventuali cambi di formazione dei due capitani. Potrete seguire la sfida con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, buon divertimento!