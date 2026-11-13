LIVE Francia-Italia, Amichevole calcio U21 in DIRETTA: esperimenti per Baldini verso gli Europei

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Francia-Italia, Amichevole calcio U21. Prestigiosa amichevole internazionale per gli azzurrini.

Gli Azzurrini guidati da Silvio Baldini scendono in campo allo Stade Francis Le Basser di Laval per la prima amichevole di preparazione alla fase finale degli Europei 2027.

Archiviata una qualificazione molto complicata al torneo continentale grazie all’impressionante 6-2 inflitto alla forte Polonia, l’Italia vuole proseguire il proprio percorso di crescita sia tattica che tecnica contro una delle selezioni più forti e interessanti del panorama mondiale. Silvio Baldini avrà l’opportunità di vedere nuovi interpreti e soluzioni tattiche, anche alla luce delle molte convocazioni in Nazionale maggiore e delle indisponibilità come quella di Ndour (ma non solo) emerse durante il raduno. Di positivo c’è il ritorno in rosa di Ekhator dopo il lunghissimo infortunio subito nella prima amichevole estiva della Juventus. Vavassori fuori per una sindrome influenzale.

Dall’altra parte ci sarà una selezione impressionante come quella della Francia di Gérald Baticle, i transalpini anch’essi già qualificati agli Europei di categoria e intenzionati a sfruttare l’appuntamento per mettere alla prova i propri giovanissimi talenti. Un match quindi molto interessante, non soltanto per il mero risultato, ma soprattutto per le indicazioni (da elementi per esempio come Inacio) che potranno arrivare in vista della competizione della prossima estate tanto attesa.

CONVOCATI ITALIA:

Portieri: Daffara (Parma), Mascardi (Torino), Palmisani (Frosinone), Pessina (Bologna).

Difensori: Bartesaghi (Milan), Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Comuzzo (Torino), Kouadio (Monza), Lulli (Roma), Mané (Borussia Dortmund), Moruzzi (Avellino).

Centrocampisti: Amatucci (Deportivo La Coruña), Berti (Cremonese), Dagasso (Venezia), Faticanti (Avellino), Lipani (Sassuolo), Mannini (Benevento), Zeroli (Südtirol).

Attaccanti: Cacciamani (Torino), Camarda (Milan), Cherubini (Benevento), D’Uffizi (Ascoli), Ekhator (Juventus), Fini (Frosinone), Inacio (Borussia Dortmund).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Francia-Italia, Amichevole calcio U21: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18.30. Buon divertimento!