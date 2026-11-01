LIVE Firenze-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: le padrone di casa sognano una partita equilibrata

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Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A1 femminile tra Il Bisonte Firenze e la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Le padrone di casa sognano una partita equilibrata contro la fortissima formazione veneta.

Le padrone di casa, reduci da tre sconfitte consecutive, potranno entrare in campo con l’enorme vantaggio di poter giocare senza alcun tipo di pressione legata alla conquista del risultato contro quello che rappresenta il peggior avversario possibile. La compagine toscana occupa al momento la decima posizione in classifica con quattro punti, frutto di una vittoria e di una sconfitta al quinto set. Firenze proverà ad azionare le capacità offensive dell’opposto Bianca Cugno e della polacca Paulina Damaske, ma per sperare di prolungare la partita avrà bisogno del contributo di tutta la squadra sfruttando anche le centrali per provare a muovere il muro avversario.

La formazione veneta, dopo aver alzato al cielo la Supercoppa italiana grazie al successo ottenuto su Scandicci sabato scorso in quel di Bari, ha dominato la scena nel recupero infrasettimanale contro Vallefoglia e guida la classifica a punteggio pieno insieme a Milano.

Assenza di rilievo per la formazione ospite. L’infortunio che costringe ai box Sara Fahr prima la squadra di una pedina importante al centro, ma Daniele Santarelli ha a sua disposizione alternative sufficienti per mantenere inalterata l’elevata qualità complessiva della rosa. Wolosz può contare su un bomber di razza come Haak e su attaccanti di assoluto valore come la fuoriclasse brasiliana Gabi e Zhu Ting, mentre nell’ultima uscita il duo Manfredini-Sillah ha offerto risposte più che convincenti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara di A1 femminile tra Bisonte Firenze e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 16:00.