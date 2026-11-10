LIVE Errani/Paolini-Bucsa/Melichar-Martinez, WTA Finals 2026 in DIRETTA: azzurre a caccia del secondo successo

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la coppia italiana composta da Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia composta dalla spagnola Cristina Bucsa e la statunitense Nicole Melichar-Martinez. Le due azzurre, con una vittoria, troverebbero la qualificazione alle semifinali delle WTA Finals di Indian Wells, soprattutto se il successo dovesse arrivare senza concedere set alle avversarie.

Errani e Paolini hanno esordito nell’importante competizione, che disputano per il terzo anno di fila, vincendo in rimonta contro la coppia seconda testa di serie del torneo: parliamo della ceca Siniakova e della statunitense Townsend, battute per 2-1 al super tie-break dopo aver perso il primo parziale.

Per quanto riguarda le avversarie, Melichar-Martinez e Bucsa hanno vinto per 2-0 contro l’australiana Perez e l’olandese Schuurs: questo successo, senza concedere set, le porta di diritto al primo posto in classifica con la differenza dei parziale che sarà fondamentale se le nostre Errani e Paolini dovessero arrivare a pari punti con una delle tre coppie del girone.

Il match tra Errani/Paolini e Bucsa/Melichar-Martinez sarà il quarto e ultimo incontro del programma di oggi che inizierà alle 21.00, con la sfida di singolare tra l’ucraina Kostyuk e la statunitense Pegula, seguite dall’americana Gauff e la ceca Noskova. A precedere le azzurre ci sarà l’incontro di doppio tra Schuur/Perez e Siniakova/Townsend: potrete seguire la partita con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!