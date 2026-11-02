LIVE Darderi-Hijikata, ATP Parigi 2026 in DIRETTA: l’azzurro vuole svoltare

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Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Luciano Darderi e Rinky Hijikata, che si sfideranno per approdare al secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Parigi. L’azzurro, in cerca di riscatto, trova sulla sua strada il venticinquenne australiano: sfida che sulla carta sembra essere alla portata, ma che potrebbe nascondere diverse insidie.

Darderi viene da un mese di ottobre tutt’altro che positivo, culminato con la sconfitta al secondo turno dell’ATP 500 di Vienna contro Tommy Paul, che l’ha battuto con un netto 1-6, 1-6. L’italo-argentino non è riuscito ad esprimere al meglio il proprio tennis sia per la prestazione di altissimo livello del suo avversario (29 vincenti e 95% di punti vinti con la prima), sia per una forma fisica non ottimale, condizionata dalla tosse e dalla febbre. Per il numero 23 del mondo Parigi rappresenta un’ulteriore occasione per tornare sui livelli che gli hanno permesso di conquistarsi la prima convocazione in Coppa Davis. Sicuramente il cemento indoor non è la superficie su cui l’azzurro riesce ad esprimere al meglio le proprie qualità, ma la determinazione che ha sempre dimostrato in campo potrebbe aiutarlo a superare le difficoltà e a ritrovare quella fiducia che nell’ultimo periodo sembra essere venuta meno.

Il suo avversario sarà Rinky Hijikata: australiano classe 2001, attualmente numero 85 del ranking ATP, basa il suo gioco sulla rapidità e come superficie predilige proprio il cemento. A differenza dell’azzurro, è dovuto passare dalle qualificazioni, dove ha superato sia Jamie Faria per 6-3, 6-4, sia Vit Kopriva, con un 7-6 (5), 6-2. Nonostante la buona carriera in singolo (ha raggiunto la posizione 62 al mondo), l’australiano ha ottenuto i risultati migliori in doppio: nel suo palmares figura infatti addirittura un titolo Slam, ovvero l’Australian Open vinto nel 2023 in coppia con il connazionale Jason Kubler.

Basandoci sul solo ranking, l’azzurro partirebbe decisamente favorito, ma Hijikata ha dalla sua una maggiore affinità con il cemento. I due si sono già sfidati quattro volte in carriera: il bilancio è in perfetta parità, con due vittorie per parte. Difficile però ignorare l’esito degli ultimi due confronti, disputati a Indian Wells e Cincinnati nel corso del 2026: in entrambe le occasioni, sul cemento outdoor, ad avere la meglio è stato l’australiano.

Il match si giocherà sul Campo 1 e sarà il primo a partire dalle ore 11.00. Per non perdervi neanche un aggiornamento potete seguire la Diretta Live testuale qui su OA Sport. Vi aspettiamo!