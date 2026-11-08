LIVE Conegliano-Macerata, A1 volley femminile in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Imoco Volley Conegliano e la Cbf Balducci Hr Macerata valido per la settima giornata della Serie A1 di pallavolo femminile. Le ragazze di Daniele Santarelli vogliono continuare a schiantare tutte le avversarie del suo inizio di stagione, soprattutto dopo la vittoria della Supercoppa conquistata per 3-0 contro la Savino del Bene Scandicci.

Conegliano, nelle prime sei giornata di campionato, non ha lasciato vincere neanche un set alle squadre avversarie arrivando alla settima giornata con 18 parziali vinti su altrettanti giocati. Le venete hanno vinto per 3-0 Cuneo, Busto Arsizio, Chieri, Talmassons, Vallefoglia e Firenze, raggiungendo ovviamente la prima posizione in classifica da imbattuta.

Per quanto riguarda Macerata, sono due le vittorie e quattro le sconfitte in questo inizio di stagione. Le marchigiane sono partite con quattro disfatte su quattro, contro Bergamo per 3-1, contro Milano per 3-1, contro Scandicci per 3-1 e con Consolini per 3-0, per poi riprendersi nelle ultime due, vincendo per 3-1 sia contro Brescia che contro Cuneo.

Il match tra Conegliano e Macerata inizierà alle 16.00 e verrà disputato al Palaverde. I giudici di gara saranno Giovanni Ciaccio come primo arbitro, Ilaria Vagni come secondo e, come assistente al video check, ci sarà Ivan Spiazzi. Potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!