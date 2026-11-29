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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Imoco Volley Conegliano e l’Omag Consolini Volley 1907, valido per l’undicesima giornata di A1. Le Pantere di coach Daniele Santarelli non hanno intenzione di fermare la loro cavalcata dopo aver vinto il big match contro la Numia Vero Volley Milano di Gianlorenzo Blengini.

La campionesse d’Italia in carica non hanno ancora perso un match in campionato, torneo nel corso del quale nelle prime dieci partite hanno concesso solo due set e non hanno intenzione di perderne uno anche contro le romagnole. La motivazione in più per l’Imoco è la rabbia accumulata per la clamorosa sconfitta subita in rimonta nel derby italiano in Champions League contro la Igor Gorgonzola Novara.

Per quanto riguarda Consolini, la squadra allenata da coach Massimo Bellano ha trovato quattro vittorie e sei sconfitte in questo inizio campionato che la vede all’ottavo posto provvisorio in classifica. Ovviamente, la trasferta in Veneto sarà proibitiva visto che dall’altra parte della rete ci sarà una delle squadre più forti d’Europa.

Il match tra Conegliano e Consolini inizierà alle 17.00 e verrà disputato al Palaverde di Villorba. I giudici di gara saranno Stefano Nava come primo, Mauro Goitre come secondo e Ivan Spiazzi come assistente al video check. Potrete seguire l’intera sfida con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!