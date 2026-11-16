LIVE Cobolli-Medvedev, ATP Finals 2026 in DIRETTA: un debutto che profuma di spareggio

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’italiano Flavio Cobolli e il russo Daniil Medvedev valido per la prima giornata del round robin delle ATP Finals di Torino. Il tennista romano esordisce al Torneo dei Maestri nel Gruppo Ivan Lendl, alla ricerca di una vittoria che sarebbe subito importantissimo ai fini della qualificazione in semifinale.

Quello tra Cobolli e Medvedev è un match che prima ancora di iniziare si avvicina parecchio all’essere un vero e proprio spareggio per il passaggio in semifinale, con il favorito del girone che è sicuramente lo spagnolo Carlos Alcaraz impegnato sempre oggi con lo statunitense Frances Tiafoe: con una vittoria, il romano si lancerebbe spedito verso una chance di qualificazione.

L’azzurro è riuscito a qualificarsi alle ATP Finals con il quinto posto nella Race, mentre il russo con il quarto: giusto per lasciare intendere all’equilibrio che vedremo nel corso del match, con l’ex numero 1 che forse è leggermente più in forma di Cobolli che ha avuto qualche problema fisico nel corso delle ultime settimane anche se l’allarme dovrebbe essere ormai rientrato del tutto.

Il match tra Cobolli e Medvedev sarà l’ultimo del programma e inizierà non prima delle 20.30. La seconda giornata alle ATP Finals di Torino inizierà alle 11.30 con la sfida tra Bolelli/Vavassori e Granollers/Zeballos, seguito alle 14.00 dai già citati Tiafoe e Alcaraz. Non prima delle 18.00, spazio a Harrison/Skupski e Krawietz/Puetz, poi l’azzurro che potrete seguire con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!