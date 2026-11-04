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LIVE Civitanova-Modena, Superlega volley in DIRETTA: padroni di casa favoriti
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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della partita tra Civitanova e Modena, valida per la quarta giornata della Superlega volley 2026/2027.
La squadra marchigiana arriva a questo match dopo aver vinto i primi tre incontri della competizione, avendo battuto Verona (3-0), Padova (3-0) e Cuneo (3-1). Il team allenato da Giampaolo Medei con un successo potrebbero confermarsi in vetta alla classifica.
Discorso differente, invece, per la formazione emiliana, che dopo le due pesanti sconfitte nei primi due turni con Trentino e Gas Sales, entrambe per 3-0, è riuscita a ottenere una bella vittoria contro Verona, per 3-1.
In casa Lube c’è grande fiducia dopo l’ottimo inizio di stagione, con la compagine maceratese trainata da Aleksandar Nikolov, Mattia Bottolo ed Eric Loeppky. I ragazzi di Lorenzo Tubertini, invece, punteranno a dar seguito all’ultima prestazione positiva, con l’azzurro Luca Porro e Gabriele Di Martino sugli scudi.
Il match tra Cucine Lube Civitanova e Valsa Group Modena inizierà alle ore 20.30 e verrà disputato al PalaCivitanova di Civitanova Marche. Segui l’intera partita, punto dopo punto, con la Diretta Live testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!