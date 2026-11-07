LIVE Ciclocross, Europei 2026 in DIRETTA: Sara Casasola outsider

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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale degli Europei elitè femminili di ciclocross 2026. Si gareggia a Zeddam, nei Paesi Bassi, su un percorso molto mosso, che ospitò la rassegna iridata del 2006.

Il punto più iconico del tracciato (che misura poco meno di 3 km) è, senza dubbio, la scalinata composta da novantanove gradini, che farà sicuramente selezione all’interno del gruppo. Inoltre, anche l’alternanza di tratti erbosi pianeggianti e pendenze improvvise, seguite da discesa, metterà in difficoltà le atlete.

Il pubblico di casa aspetta con grande attesa Lucinda Brand, iridata in carica, che arriva a questa gara in grandissima forma. Per le medaglie, sempre tra le file dell’Olanda, attenzione anche ad Aniek Van Alphen e Inge Van Der Heijden.

Tra le atlete che proveranno a inserirsi nella corsa per il podio c’è anche l’azzurra Sara Casasola, che nel Trofee Koppenbergcross ha chiuso al secondo posto alle spalle di Brand, dimostrando un’ottima condizione. Da tenere in considerazione, come outisders, anche la lussemburghese Marie Schreiber e la ceca Kristyna Zemanova. Per l’Italia, oltre alla classe ’99 friulana, saranno al via Carlotta Borello, Lucia Bramati e Rebecca Gariboldi.

La partenza della prova femminile elitè è prevista alle ore 15.00 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la prova elitè femminile degli Europei di ciclocross 2026 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!