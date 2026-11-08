LIVE Ciclocross, Europei 2026 in DIRETTA: belgi favoriti, l’Italia si affida a Bertolini

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prova èlite maschile degli Europei di ciclocross 2026. A Zeddam, cittadina dei Paesi Bassi, si chiude la manifestazione continentale che ha caratterizzato questo fine settimana interrompendo i circuiti che entreranno sempre più nel vivo nelle prossime settimane. Spazio dunque alla gara maschile con gli atleti di casa che fronteggeranno i favoriti belgi nella lotta per le posizioni del podio.

Saranno trentacinque i partenti con lo squadrone belga a caccia del bottino pieno. Tra i favoriti spiccano Thibau Nys, Laurens Sweeck e Michael Vanthourenhout, che potranno aiutarsi sfruttando la netta superiorità sia numerica che tecnica. Gli olandesi proveranno a mettere i bastoni tra le ruote agli acerrimi rivali con Joris Nieuwenhuis e Mees Hendrikx principali frecce da porter innescare nell’arco della gara.

Tra gli outsiders spiccano lo spagnolo Felipe Orts Lloret, numero sei del ranking UCI, e lo svizzero Kevin Kuhn. Due gli azzurri in gara con Gioele Bertolini che proverà a strappare un posto nella top ten e Federico Ceolin chiamato a dimostrare le proprie qualità al cospetto dei big continentali. Giornata che partirà con la competizione maschile junior, seguita poi da quella femminile under 23. Prevista pioggia con cielo coperto e temperature invernali.

La prova èlite maschile degli Europei di ciclocross 2026 inizierà alle 15.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!